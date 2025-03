Přes deset tisíc vojáků. Koalice ochotných chce na Ukrajinu vyslat mírovou misi

Podle listu to zaznělo při sobotním virtuálním jednání britského premiéra Keira Starmera s představiteli 29 zemí. Starmer, který je podle listu iniciátorem plánu, uvedl, že svět teď potřebuje činy a že vyjednávání o mírové misi vstupuje do „operační fáze“.

Britský ministr obrany John Healey se ve čtvrtek setká s vojenskými představiteli v Londýně, aby upřesnili rozsah a podobu plánovaného nasazení. Mezi země, které plán v obecné rovině podporují, patří většina evropských států, Austrálie, Kanada a Nový Zéland, dodal The Sunday Times.

Jeden z vojenských zdrojů uvedl, že konečná velikost nasazených pozemních sil podle všeho výrazně překročí 10 tisíc vojáků. V případě příměří mezi Ruskem a Ukrajinou to má Moskvu odradit od další invaze.

Zatímco se zhruba 35 zemí zavázalo poskytnout zbraně, logistickou podporu a zpravodajské informace, podrobnosti o tom, které státy pošlou pozemní jednotky, nejsou známy. „Bude to významná síla s účastí mnoha států,“ citoval list nejmenovaný zdroj z okolí vlády, který odmítl sdělit podrobnosti kvůli obavám z reakcí Moskvy.

Součástí iniciativy je také nasazení dvou britských protiponorkových lodí, které byly loni předány ukrajinskému námořnictvu. Plavidla jsou připravena k operacím v Černém moři, jakmile se otevřou průlivy Bospor a Dardanely. Turecko v lednu uvedlo, že dvě lodi na vyhledávání a ničení min nepustí do Černého moře. Zdůvodnilo to tím, že by porušilo mezinárodní pakt ohledně plavby přes tyto úžiny v době války, napsala tehdy agentura Reuters.

Starmer zdůraznil, že „Putin dříve nebo později bude muset přijít k jednacímu stolu“ a že cílem není pouze „dočasná pauza, ale trvalý mír s pevnými bezpečnostními zárukami“. Při úterních jednáních s ukrajinskou delegací v Saúdské Arábii oznámily Spojené státy návrh na třicetidenní zastavení bojů na Ukrajině, který Kyjev přijal. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov uvedl, že podle ruské hlavy státu Vladimira Putina je nutné vyřešit několik bodů, než bude možné s příměřím souhlasit. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj prohlásil, že Moskva si klade nové podmínky, aby protáhla pokračování bojů.

15. března 2025