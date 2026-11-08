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Rijádem otřásly výbuchy. Útoky poškodily budovu státní ropné společnosti

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  9:28aktualizováno  9:28
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Ze skladu paliva na mezinárodním letišti krále Chálida v Rijádu v Saúdské...

Ze skladu paliva na mezinárodním letišti krále Chálida v Rijádu v Saúdské Arábii stoupá velký sloup černého kouře. (19. září 2026) | foto: Reuters

Demonstrace Húsíů v jemenském hlavním městě Saná (9. října 2026)
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Demonstrace Húsíů v jemenském hlavním městě Saná (9. října 2026)
Koalice proti jemenským povstalcům vedená Saúdskou Arábií oznámila rozsáhlé...
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Koalice vedená Saúdskou Arábií zneškodnila dvě balistické střely, které podle ní odpálilo jemenské povstalecké hnutí z řad Húsíů. V saúdskoarabské metropoli Rijádu byly slyšet silné exploze. Útoky poškodily budovu státní ropné společnosti Aramco. Húsíové se zatím nevyjádřili.

Tamní civilní obrana krátce před výbuchy vydala pro oblast Rijádu varování, které úřady později odvolaly s tím, že nebezpečí pominulo.

V sobotu při vzdušných útocích poblíž hlavního města Saná v Jemenu zahynulo nejméně 22 lidí. Z úderů Húsíové obvinili Rijád.

Saúdská Arábie se před více než deseti lety zapojila do jemenské občanské války a vedla protihúsíjskou koalici. Válka si vyžádala přes 150 tisíc obětí, další desítky tisíc lidí zemřely hladem či na epidemie cholery. V roce 2022 konflikt utlumilo příměří.

Napětí mezi Rijádem a Húsíji vzrostlo v červenci, kdy síly mezinárodně uznávané jemenské vlády v odvetě za přílet íránského letadla bombardovaly mezinárodní letiště v povstalci kontrolovaném hlavním městě Saná. Húsíové poté zahájili námořní blokádu Saúdské Arábie.

V posledních měsících jemenští povstalci vzdušnými údery zasáhli několik letišť a ropných zařízení v Saúdské Arábii. Rijád v reakci útočí na húsíjské pozice.

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