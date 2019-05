Koalice vedená USA zabila v Sýrii a Iráku přes 1300 civilistů. Exilové skupiny hovoří o desetinásobku

Damašek/Bagdád Spojenými státy vedená koalice, která bojuje proti radikálnímu uskupení Islámský stát (IS), oznámila, že od roku 2014 neúmyslně zabila více než 1300 civilistů v Iráku a Sýrii. Exilové skupiny, které boje v těchto zemích sledují, ale uvádějí, že skutečný počet civilních obětí dosahuje až desetinásobku, informoval v pátek zpravodajský server BBC News.

V prohlášení koalice uvedla, že od začátku bojů proti IS před téměř pěti lety provedla 34 502 náletů. Koalice se do boje proti IS zapojila poté, co tato islamistická skupina obsadila v Iráku a Sýrii rozsáhlou část území, zavedla brutální vládu nad milióny lidí, kteří na něm žili a prováděla po celém světě smrtící útoky, anebo k nim podněcovala či inspirovala.



Oficiálně přiznaná bilance civilních obětí je ale v ostrém kontrastu k tvrzení organizací na ochranu lidských práv a skupin monitorujících situaci v daných oblastech. Minulý měsíc došlo vyšetřování aktivistů k závěru, že jen během pěti měsíců koaličních náletů na syrské město Rakka v roce 2017 bylo zabito více než 1600 civilistů.

Podle organizace Airwars, monitorující úmrtí při náletech v Sýrii, zabila koalice, kterou kromě USA tvoří mimo jiné britští či francouzští vojáci, dosud asi 8000 až 13 000 civilistů.