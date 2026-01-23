Kobani, které leží na tureckých hranicích, je obklíčeno oblastmi ovládanými syrskou armádou a územně odděleno od zbytku kurdských autonomních území na severovýchodě Sýrie.
Od chvíle, kdy byly kurdské síly donuceny ustoupit z území, kde armáda prezidenta Ahmada Šary rozšířila svou kontrolu, přicházejí do Kobani obyvatelé okolních vesnic.
„Už tři dny nemáme elektřinu ani vodu,“ říká 37letý Sejfeddín Chodr, se kterým se novinářům podařilo po velkých obtížích telefonicky spojit. Internetové připojení je takřka neexistující.
„Mouka a palivo se sem už nedostanou,“ zatímco příliv vysídlených osob zvýšil poptávku, vypráví. „Lidé mají strach, prosíme svět, aby zasáhl,“ dodává.
Kobani (v arabštině Ajn al-Arab) bylo v roce 2015 prvním vítězstvím kurdských sil nad džihádisty z teroristické organizace Islámský stát (IS) v Sýrii, a to po měsících zuřivých bojů. Ty zničily velkou část města.
Kurdským silám, podporovaným mezinárodní protidžihádistickou koalicí vedenou Spojenými státy, trvalo další čtyři roky, než porazily IS v Sýrii a ukončily tak jeho „chalífát“.
Nová syrská islamistická vláda chce rozšířit svou moc na celé území země a požaduje rozpuštění vlivných kurdských sil, od jejichž podpory se Washington odklonil.
Úřady v úterý večer vyhlásily s koalicí Syrských demokratických sil (SDF) vedenou Kurdy příměří. Obě strany se navzájem obviňují z jeho porušování, zejména právě v okolí Kobani.
Mustafa Ahmad uprchl se svými devíti dětmi před postupujícími vládními jednotkami z jedné z okolních vesnic a v Kobani našel útočiště. „Odešli jsme bez ničeho. Ubytoval jsem se u svých příbuzných. Deset hodin jsem hledal krabici mléka pro svého syna Ramana, kterému je rok a půl,“ říká.
„Naše situace je katastrofální, nemáme elektřinu, topení ani jídlo,“ dodává tento 55letý muž.
Kurdská autonomní správa v prohlášení obvinila „ozbrojené frakce napojené na vládu ze zesílení útoků“, zejména v Kobani.
Město je „bez vody, elektřiny a základních služeb kvůli neustálým útokům na jeho infrastrukturu“, dodává Ahmad a zdůrazňuje, že je „izolováno od zbytku světa kvůli výpadku internetu“.
Syrské ministerstvo energetiky popřelo, že by byla voda v Kobani odpojena úmyslně. Tvrdí, že dodávky vody do města byly přerušeny z důvodu „technické poruchy“. Varovalo, že porucha může trvat déle, protože technické týmy se kvůli napětí nemohou dostat k místu havárie.
„Kobani je symbolickým městem pro celý svět,“ řekl Gharíb Hasso, předseda Sjednocené demokratické strany (PYD), hlavní strany kurdské autonomní správy.
„Dnes je město napadeno a obklíčeno, chtějí se Kobani pomstít a pokud se jim podaří do něj vniknout, dojde k masakrům,“ varuje.
„Rodiny spí v tomto chladu na ulici, jsme obklíčeni. Zachraňte Kobani, město, které zachránilo svět před IS,“ řekla se slzami v očích oslovená mladá novinářka a upozornila, že její telefon se brzy vybije kvůli výpadku elektřiny.