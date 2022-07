Po střelbě v kodaňském nákupním centru jsou tři mrtví, potvrdila policie

Krátce po činu policie zadržela 22letého dánského občana, který v pondělí stane před soudcem. Je podezřelý z vraždy. Šéf kodaňské policie Sören Thomassen dříve v neděli uvedl, že motiv střelce není znám, své oběti si prý střelec patrně vybral náhodně.

Upřesnil také, že nic nenaznačuje tomu, že by se jednalo o teroristický čin, ačkoliv v předchozím nočním prohlášení policie teroristické pozadí nevylučovala. Na noční tiskové konferenci uvedl, že vyšetřování pokračuje, ale že policie nemá žádné náznaky, že by do útoku byl zapojen ještě někdo další.

Informaci o střelbě v nákupním středisku Fields, které se nachází nedaleko kodaňského letiště, policisté obdrželi krátce po 17:30 SELČ. Na místo vyrazilo mnoho těžce ozbrojených policistů, hasiči a záchranáři. Na záběrech ze sociálních sítí bylo vidět, jak lidé v panice utíkají z nákupního centra.

Dánská televize TV2 zveřejnila zrnitou fotografii údajného střelce – muže v šortkách, vestě a tričku bez rukávů, který v rukou nejspíše drží pušku.

Oběťmi jsou dva dánští občané – 17letý chlapec a 17letá dívka – a 47letý Rus. Čtyři další lidé – dva dánští a dva švédští občané – utrpěli závažná střelná poranění. Jejich stav je podle Thomassena kritický, ale stabilizovaný. Šéf kodaňské policie dodal, že několik dalších lidí se lehce zranilo, když utíkali z nákupního centra.

Kvůli střelbě byl také zrušen koncert britského zpěváka Harryho Stylese v nedaleké sportovní hale Royal Arena, který měl začít v osm večer. Organizátoři nejprve podle BBC oznámili, že bude posunut o hodinu, posléze ale akci zrušili z „bezpečnostních důvodů“. Za dohledu policie poté směřovaly tisíce mladých hudebních fanoušků na zastávky veřejné dopravy.

Soustrast pozůstalým vyjádřila už i dánská premiérka Mette Frederiksenová. „Naše krásné a obvykle tak bezpečné hlavní město se ve vteřině změnilo,“ řekla premiérka v první reakci po útoku. Vyzvala také všechny obyvatele Dánska, aby v této těžké chvíli stáli při sobě.

Šokováni činem střelce v Kodani byli i finská premiérka Sanna Marinová, předseda norské vlády Jonas Gahr Store či irský premiér Micheal Martin. Všichni tři rovněž vyjádřili hlubokou soustrast blízkým obětí.