Z Kodaně se stává Las Vegas Evropy, sňatek tam uzavírá více cizinců než Dánů

Autor: Lidovky.cz , ČTK

11:06 , aktualizováno 11:06

Tisíce zahraničních párů ročně vyrazí do dánské metropole, aby tam stvrdily svůj manželský svazek. Ve městě, kterému se začalo přezdívat Las Vegas Evropy, je to díky volným pravidlům jednodušší například pro dvojice pocházející ze dvou různých zemí či pro páry stejného pohlaví. Cizinců do Kodaně míří za sňatkem více než místních a poptávka začala převyšovat počet možných termínů.