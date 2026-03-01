Příliš i na Kolumbii. Guerilly rozpoutaly dronovou válku, inspirovaly se na Ukrajině

„Překupníci drog mají vzdušnou výhodu,“ připustil minulý rok kolumbijský prezident Gustavo Petro krátce poté, co bezpilotní letouny připravily o život 58 vojáků a policistů a zranily více než 300 členů bezpečnostních složek během několika měsíců.
Kolumbijský ministr obrany Pedro Sánchez uvedl, že minulý rok povstalci a kriminálníci uskutečnili více než osm tisíc útoků a v roce 2025 zranili více než 100 policistů a vojáků. Kolumbie zápasí s guerillovou organizací Národní osvobozenecká armáda (ELN). Čelí také útokům frakcí rozpuštěných Revolučních ozbrojených sil Kolumbie (FARC).
Kolumbijští představitelé považují vlnu dronových útoků, které zasahují vojenské základny, policejní stanice i hlídkové lodě, za bezprecedentní. „Staří partyzáni se tisíckrát pokoušeli získat rakety, ale nikdy se jim to nepodařilo,“ řekl Humberto de la Calle, bývalý viceprezident Kolumbie. „To se v Kolumbii ještě nikdy nestalo.“
Kolumbijská armáda se domnívá, že ELN a další guerillové skupiny získávají zkušenosti s obsluhou dronů od příslušníků zahraničních armád. Drony se nyní používají na řadě bojišť, od Ukrajiny po Afriku. Portál The Economist podotýká, že někteří Kolumbijci viděli na záběrech z ukrajinského bojiště účinnost nového typu vedení války a vydali se i na frontu, aby se s touto smrtící technologií seznámili a naučili se ji používat.
Kriminálníkům pomáhá, že drony lze levně pořídit z Číny. Nakupují bezpilotní letouny přes online tržiště, například čínské Temu. Některé pořizují v Kolumbii, jiné pašují z Venezuely, uvádí portál The New York Times.
Podle The Economistu současná situace ukazuje na selhání prezidentovy levicové politiky „naprostého míru“. Petro slíbil, že nebude pořizovat nové zbraňové systémy, a jednal se všemi ozbrojenými skupinami v zemi. Ty však jednání využily k vyzbrojení a k obsazení území.
Protidronový prapor, štít a zákaz dodávek
Kolumbijská vláda v říjnu odhalila svůj první protidronový prapor. V lednu letošního roku oznámila spuštění projektu takzvaného „protidronového štítu“, na který vyčlenila v přepočtu 1,68 miliardy dolarů.
Bogota na konci téhož měsíce také omezila dovoz dronů kvůli jejich riziku pro národní bezpečnost. Stroje lze dovážet pouze přes celní stanoviště na mezinárodním letišti v hlavním městě a v přístavu Cartagena na severu země.
Guerrilly mají výhody, přiznává vláda
Zda tato opatření budou účinná, zatím není jisté. Kolumbijský prezident připustil, že vládní reakce jsou „pomalé“, zatímco protivníci jsou schopni vyzbrojit se tisíci dronů. Zatímco kriminální skupiny těží z peněz získaných z narkotik, vláda má problémy s vybavováním svých sil.
Dva nejmenovaní kolumbijští bezpečnostní činitelé řekli deníku The New York Times, že povstalecké skupiny mají přístup k dronům s optickými vlákny, které jsou odolnější vůči antidronovým rušičkám. Další činitel uvedl, že protidronová zařízení vyžadují neustálé monitorování a musí být umístěna na místech s přístupem k internetu, který není v celé Kolumbii k dispozici. Lze také očekávat, že se na ně kriminální skupiny zaměří.
Kolumbie je nyní pod tlakem ze strany amerického prezidenta Donalda Trumpa, který boj s „narkoteroristy“ učinil jedním z ústředních témat své zahraniční politiky. Spojené státy v rámci boje s drogovými překupníky zaútočily na Venezuelu a Trump naznačuje, že Kolumbie by mohla být další na řadě.