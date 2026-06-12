Na Kubu dorazila loď s humanitární pomocí. Ostrov svírá ropné embargo USA

Autor: ,
  18:52aktualizováno  18:52
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Na Kubu v pátek dorazila z Kolumbie loď s více než sto tunami jídla a další humanitární pomoci. Ostrov od zavedení amerického ropného embarga letos v lednu čelí zhoršující se hospodářské a energetické krizi. Kolumbijská loď vyplula z Cartageny začátkem června a do havanského přístavu připlula časně ráno.
Na Kubu v pátek dorazila z Kolumbie loď s více než sto tunami jídla a další...

Na Kubu v pátek dorazila z Kolumbie loď s více než sto tunami jídla a další humanitární pomoci. (12. června 2026) | foto: Reuters

Na Kubu v pátek dorazila z Kolumbie loď s více než sto tunami jídla a další...
Na Kubu v pátek dorazila z Kolumbie loď s více než sto tunami jídla a další...
Na Kubu v pátek dorazila z Kolumbie loď s více než sto tunami jídla a další...
Na Kubu v pátek dorazila z Kolumbie loď s více než sto tunami jídla a další...
30 fotografií

Kolumbijská prezidentská agentura pro mezinárodní spolupráci uvedla, že na příkaz prezidenta Gustava Petra obsahovala humanitární zásilka mimo jiné trvanlivé potraviny, léky, nemocniční potřeby, elektromateriál a solární panely.

Na Kubu v pátek dorazila z Kolumbie loď s více než sto tunami jídla a další humanitární pomoci. (12. června 2026)

Fotogalerie

zobrazit 30 fotografií

Minulý víkend připlula do Havany další loď s 1700 tunami zboží z Mexika a Belize. Mexiko od února celkově vyslalo šest plavidel s humanitární pomoci. Do dodávek se zapojily také humanitární organizace z Uruguaye a Belize.

Washington, který se netají přáním vidět v Havaně změnu režimu, vedle sankcí platných od 60. let uvalil na ostrov od letošního ledna ropné embargo a od té doby povolil příjezd pouze jednoho ruského ropného tankeru.

Po únosu venezuelského prezidenta Nicoláse Madura a jeho ženy na začátku ledna americkými silami do USA prezident Donald Trump pohrozil, že Kuba bude další na řadě.

Kubánská vláda kvůli nedostatku ropy zavedla řadu restriktivních opatření a výrazně omezila základní služby. Ostrov také čelí každodenním plánovaným i neplánovaným výpadkům dodávek elektrického proudu.

Kromě zastaralé infrastruktury jsou výpadky způsobeny nedostatkem paliva, neboť přibližně 95 procent elektřiny pochází ze spalování fosilních paliv, z velké části právě ropy.

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.