Dvouvrtulové letadlo Beechcraft 1900 s třinácti cestujícími a dvěma členy posádky vzlétlo z pohraničního města Cúcuta a krátce před plánovaným přistáním v nedalekém městě Ocaña ztratilo kontakt s řídicí věží.
Upozornila, že letoun zmizel v hornatém regionu, kde panuje proměnlivé počasí. Části oblasti kontroluje největší kolumbijská gerilová skupina Vojsko národního osvobození (ELN). Podle Reuters tam také působí odštěpenecká frakce bývalé gerilové skupiny Revolučních ozbrojených sil Kolumbie (FARC).
Reuters později s odvoláním na místní média a zdroj z leteckých sil napsal, že kolumbijské úřady letoun našly, ale nikdo z cestujících ani posádky nežije. Podle deníku El Tiempo byl na palubě také zákonodárce Diógenes Quintero a kandidát na poslance v březnových volbách Carlos Salcedo.
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz