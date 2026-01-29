Zmizelo z radarů a spadlo. Při nehodě letadla v Kolumbii zemřelo 15 lidí

  9:52
Všech patnáct lidí na palubě zahynulo při leteckém neštěstí v Kolumbii. Letoun, který provozovala státní letecká společnost Satena, se ztratil z radarů poblíž hranice s Venezuelou. Příčiny neštěstí zatím nejsou známy.

Dvouvrtulové letadlo Beechcraft 1900 s třinácti cestujícími a dvěma členy posádky vzlétlo z pohraničního města Cúcuta a krátce před plánovaným přistáním v nedalekém městě Ocaña ztratilo kontakt s řídicí věží.

Lidé se shromáždili u spadlého letadla v Kolumbii. (28. ledna 2026)
Oběti letecké nehody v Kolumbii jsou odnášeny na lehátkách. (28. ledna 2026)
Lidé se shromáždili u spadlého letadla v Kolumbii. (29. ledna 2026)
Zavazadla obětí letecké nehody v Kolumbii. (28. ledna 2026)
Upozornila, že letoun zmizel v hornatém regionu, kde panuje proměnlivé počasí. Části oblasti kontroluje největší kolumbijská gerilová skupina Vojsko národního osvobození (ELN). Podle Reuters tam také působí odštěpenecká frakce bývalé gerilové skupiny Revolučních ozbrojených sil Kolumbie (FARC).

Reuters později s odvoláním na místní média a zdroj z leteckých sil napsal, že kolumbijské úřady letoun našly, ale nikdo z cestujících ani posádky nežije. Podle deníku El Tiempo byl na palubě také zákonodárce Diógenes Quintero a kandidát na poslance v březnových volbách Carlos Salcedo.

