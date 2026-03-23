V Kolumbii se zřítil letoun se stovkou vojáků, část jich přežila

K incidentu údajně došlo v amazonské provincii Putumayo, která sousedí s Peru a Ekvádorem. Na sociálních sítích je vidět havarované letadlo a z něj stoupající černý kouř, stejně jako armádní vůz spěchající na místo.
Ministr obrany Pedro Arnulfo Sánchez již na sociální síti X vyjádřil soustrast rodinám obětí a vyzval občany, aby se vyhnuli spekulacím. „Tato událost je pro zemi nesmírně bolestivá,“ napsal Sánchez. „Doufáme, že naše modlitby pomohou alespoň částečně zmírnit bolest.“
Záběry stanice RTVC ukazují trup zříceného letounu v plamenech na mýtině v blízkosti pralesa. Na místě zasahují armádní složky.
Prezident Gustavo Petro v reakci na zprávy o nehodě na X napsal, že již léta usiluje o modernizaci armády. Civilní a armádní byrokrati podle něj ale těmto snahám dlouhodobě brání a v důsledku toho umírají „mladí lidé“.