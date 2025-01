Fenomén passport bro: západní ženy jsou náročné, v Kolumbii najdete poslušnou

„Passport bros: Příručka, jak získat ženu v Medellínu“ stojí na jednom příspěvku na TikToku od amerického influencera Austina Abeyta. S širokým úsměvem a kšiltovkou na hlavě rozdává rady půl milionu lidí, kteří ho na síti sledují.

Na různých sociálních platformách sdílejí západní muži „bratrské“ rady a tipy, jak navázat kontakt se ženami ze vzdálených zemí. Nejčastěji jde o Brazílii, Thajsko, Filipíny, Mexiko a Kolumbii. Experti v tom vidí „antifeministický trend“, který je založen na genderových stereotypech, tedy přesvědčení, že určité vlastnosti se pojí s daným pohlavím.

„Ve Spojených státech jsou ženy arogantní, egoistické a náročné,“ napsal člen jedné komunity na fóru Reddit, která čítá až 30 tisíc uživatelů.

Téměř třímilionový Medellín, který je od hlavního města Bogotá vzdálen devět hodin autem, nechvalně proslavily v 90. letech minulého století drogové gangy. Dnes je ale cílem mnoha turistů, kteří následují nejnovější trendy v cestování, a digitálních nomádů (nová generace lidí pracujících s notebookem odkudkoliv). S rušným nočním životem a legální prostitucí se Medellín stal také jednou z předních destinací sexuální turistiky.

„Přijel jsem do Medellínu z důvodu, pro který sem všichni jezdíme a nikdo o něm nechce mluvit,“ vysvětloval na videu na facebooku anglicky jeden mladý muž, který postával vedle Američana Wilkense Fervila na slavném medellínském náměstí Plaza Botero.

Wilkens Fervil, nebo také Passport Dog, nabízí prohlídky s průvodcem pro muže. Na platformě YouTube zájemcům slibuje, že je vezme „do striptýzového klubu“ a že „navštíví dívky“.

V této rozmanité komunitě tvrdí někteří „passport bro“, že hledají dlouhodobý vztah, aby „mohli budovat život ve dvou“. To je prý i cíl zakladatele webových stránek The Official Passport Bros Chase P. Taylora. „Moderní feminismus vyprodukoval celou jednu generaci ...toxického ženství, které učinilo z mužů nepřátele,“ říká Taylor v jednom z rozhovorů podcastu AFP Sur le fil (Na drátě).

Francis Dupuis-Déri z Quebecké univerzity v Montrealu, který se specializuje na maskulinní hnutí, řadí „passport bro“ k proudu antifeminismu, podle něhož muži kvůli feministkám trpí.

Představa latinskoamerických žen jako poddajnějších a ženštějších je založena na stereotypech a umožňuje rozmach obchodování s lidmi a sexuálního vykořisťování, říká Danitza Marentesová, ředitelka organizace Valientes Colombia, která pomáhá obětem takovýchto zločinů v Medellínu.

Ačkoliv prostituce je v Kolumbii legální, kuplířství zůstává trestním činem, připomíná Manuel Villa z vládní organizace Bezpečnost a soužití v Medellínu. Minulý duben se také radnice města rozhodla omezit prostituci poté, co policie dopadla 36letého amerického turistu, který byl v hotelovém pokoji sám se dvěma dospívajícími dívkami ve věku 12 a 13 let.

Mezi zločinnými kartely je běžná praxe, že obchodují s pannami, řekl Villa. „Turisté jsou vítání..., ale dolary potřísněné krví nás nezajímají,“ dodal.