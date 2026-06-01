Kolumbie míří do druhého kola, střetne se de la Espriella a Cepeda

Ve volbách, jichž se účastnilo 23.658.282 lidí, dostal de la Espriella 10.346.212 hlasů (43,73 procenta) a jeho soupeř Cepeda 9.680.548 hlasů (40,91 procenta). Třetí umístěná, pravicová senátorka Paloma Valenciaová (s 6,92 procenty hlasů), už podle agentury Reuters řekla, že ve druhém kole podpoří de la Espriellu.
Sedmačtyřicetiletý de la Espriella, přezdívaný Tygr, dosud nezastával žádnou politickou funkci a ještě donedávna žil v italské Florencii. Je obdivovatelem amerického prezidenta Donalda Trumpa. V minulosti čelil kritice, že poskytoval právní služby kontroverzním osobám, například kolumbijsko-venezuelskému podnikateli Alexi Saabovi, který vydělal na obchodování s autoritářskou levicovou vládou ve Venezuele a který nyní v USA čelí obvinění z podvodů a praní špinavých peněz.
Třiašedesátiletý Cepeda kandidoval za stranu Historický pakt vedenou prezidentem Petrem. Podílel se na mírových jednáních s největší levicovou gerilou Revoluční ozbrojené síly Kolumbie (FARC), po nichž se velká část členů FARC v roce 2017 vzdala zbraní.
De la Espriella slíbil osekat státní výdaje, Cepeda chce naopak reformami podle Reuters snížit nerovnosti a chudobu, mimo jiné rozšířením zdravotního pojištění, zvýšením daní pro vysokopříjmové osoby a rozdělením jednoho milionu hektaru půdy obětem 60letého vnitřního konfliktu v zemi.
Petro zpočátku své vlády prosazoval ambiciózní politiku takzvaného úplného míru a snažil se jednat s hlavními ozbrojenými skupinami. Zastavit v zemi násilí se mu ale nepodařilo, proto vláda posléze zintenzivnila vojenské operace proti těmto skupinám, které však v posledních letech zrekrutovaly tisíce nových členů. Jejich počet se za pět let podle médií zhruba zdvojnásobil.
Cepeda navrhuje pokračovat v Petrově strategii vyjednávání, de la Espriella oproti tomu chce postavit obří věznice pro členy gangů a využít v boji proti nim i umělou inteligenci. Co se týče vztahů s USA, které Bogotě vytýkají nedostatečnou snahu omezovat příliv kokainu do Ameriky, de la Espriella si přeje obnovit vzájemné úzké bezpečnostní partnerství, zatímco Cepeda trvá na tom, že Kolumbie by neměla být loutkovým státem Washingtonu.