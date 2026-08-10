Zemětřesení mělo epicentrum v departementu Chocó, popsala kolumbijská geologická služba. Počty zraněných zatím místní úřady neuvedly. Podle agentury Reuters nebylo vydáno varování před cunami.
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Zemětřesení mělo epicentrum v departementu Chocó, popsala kolumbijská geologická služba. Počty zraněných zatím místní úřady neuvedly. Podle agentury Reuters nebylo vydáno varování před cunami.
Připravujeme podrobnosti.
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