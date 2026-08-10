Kolumbii zasáhlo zemětřesení o síle 7,4. Otřesy pocítili i v Ekvádoru a Panamě

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  15:46
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Západ Kolumbie v neděli postihlo zemětřesení o síle 7,4, které bylo cítit i v sousedním Ekvádoru a Panamě. Guvernérka nejvíce zasažené oblasti na sociálních sítích píše o zraněných a škodách.

Zemětřesení mělo epicentrum v departementu Chocó, popsala kolumbijská geologická služba. Počty zraněných zatím místní úřady neuvedly. Podle agentury Reuters nebylo vydáno varování před cunami.

Připravujeme podrobnosti.

Kolumbii zasáhlo zemětřesení o síle 7,4. (10. srpna 2026)
Kolumbii zasáhlo zemětřesení o síle 7,4. (10. srpna 2026)
Zemětřesení v Kolumbii o síle 7,4 vyhnalo lidi z jejich domovů. (10. srpna 2026)
Kolumbii zasáhlo zemětřesení o síle 7,4. (10. srpna 2026)
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