Údaje o počtu obětí se stále liší. V úterý večer agentury informovaly o 240 mrtvých. Ve středu AFP uvedla 216 obětí, zatímco podle AP zemřelo 181 lidí. Stejný počet v úterý uvedl také prezident Abelardo de la Espriella.
Nejasný je i počet pohřešovaných. Podle různých zdrojů se pohybuje od několika stovek až po několik tisíc.
Záchranářům se mezitím podařilo najít přeživší. V noci na středu vyprostili z trosek zničeného domu ve městě Pereira dvaatřicetiletou Danielu Lagovou.
„Už jsme ztráceli naději, když nám zavolali,“ řekla AFP její matka. Dceru podle ní pomohl objevit jeden z přeživších sousedů, který v ruinách domu zaslechl její volání o pomoc. „Doma na ni čeká dvanáctiletý syn,“ dodala šťastná žena.
Záchranné práce pokračují s velkým nasazením. Podle expertů je totiž prvních 48 až 72 hodin od katastrofy klíčovým obdobím pro nalezení živých lidí v troskách. Později se podaří najít přeživší jen výjimečně, například pokud mají přístup k jídlu a tekutinám.
Do Kolumbie mezitím směřuje pomoc z okolních zemí i dalších částí světa. Podporu již přislíbily Brazílie, Peru, Ekvádor, Mexiko, Spojené státy nebo Japonsko. Evropská unie vyčlení na pomoc Kolumbii dva miliony eur (49 milionů korun), uvedla předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová.
Kolumbijský viceprezident José Manuel Restrepo v úterý podle agentury EFE uvedl, že Bogotá již dostala od mezinárodních subjektů nabídku pomoci ve výši 1,3 miliardy dolarů (27 miliard korun). Ze zahraničí podle něho dorazí pátrací týmy, humanitární pomoc i finance na rekonstrukci zasažených oblastí.
Zemětřesení o síle 7,4 postihlo oblast v pondělí v 07:34 místního času (14:34 SELČ). Ohnisko bylo v hloubce 110 kilometrů, uvedlo evropské středisko EMSC. Otřesy byly cítit i v Ekvádoru, v Panamě a také ve Venezuele, kterou v červnu zasáhla dvě zemětřesení, jež si vyžádala přes 6 000 obětí.