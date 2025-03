Politická perverze, přepadení Zelenského. Trump hraje ruského agenta, píše list

10:41

To, co se odehrálo v pátek v Oválné pracovně Bílého domu, tedy „očividně naplánované přepadení“ ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, nemá podle komentáře listu The New York Times (NYT) ve 250leté historii Spojených států obdoby. Je to totální perverze americké zahraničí politiky, jak ji dělal každý americký prezident od první světové války, míní komentátor Thomas Friedman, podle něhož americký Donald Trump hraje ruského agenta.