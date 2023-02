Komise EU brzdí přání Kyjeva. Ukrajinci chtějí být v Unii do dvou let, stávající členové mluví o desetiletích

Zaštítí summit Evropské unie a Ukrajiny, a bude tak zastupovat unijní premiéry. V Bruselu zůstal akorát 1. místopředseda Komise Frans Timmermans, aby zajistil chod klíčové unijní instituce.

Ze strany válkou sužované Ukrajiny je jasné, co bude po zástupcích Evropské unie požadovat: co nejrychlejší přijetí jako plnoprávného člena. Premiér Denys Šmyhal nedávno prohlásil, že by se tak mělo stát v časovém horizontu příštích dvou let. Uvedl to krátce poté, co Charles Michel vystoupil před dvěma týdny před poslanci ukrajinského parlamentu. „Už jsme Ukrajině udělili kandidátský status, takže otázka členství je zodpovězena. Ukrajina je EU a EU je Ukrajina,“ řekl.

Rozhodnutí přizvat zemi, v níž žilo před válkou přes 43 milionů obyvatel, do „předpokoje“ EU padlo v červnu 2022. „Všichni víme, že Ukrajinci jsou připraveni za evropskou perspektivu umřít. Chceme, aby spolu s námi prožili evropský sen,“ uvedla tehdy von der Leyenová.

Od té doby ale začala řada evropských lídrů brzdit přehnaná očekávání, že by mohlo jít o rychlý proces. Francouzský prezident Emmanuel Macron v četných rozhovorech na toto téma běžně uvádí, že přibližování Ukrajiny k EU potrvá „desítky let“.

Pokud by Ukrajina do společenství vstoupila, stala by se pátým největším členem. Protože by se zařadila po bok těch chudších, vedlo by to k výraznému přesunu dosavadních dotací a podpor jejím směrem.

Jak uvedl web Politico, budou mít von der Leyenová a Michel pro Zelenského a jeho ministry především dvě poselství. V prvním chtějí ocenit úsilí, jaké vynakládají navzdory mimořádně obtížné situaci pokračující války.

V druhém sledu budou unijní představitelé vládu v Kyjevě nabádat, aby nepolevovala v boji proti korupci.

V minulých týdnech kvůli úplatkářství skončilo několik vysoce postavených úředníků včetně guvernérů čtyř ukrajinských regionů. Vyměněno bylo i úplné vedení celní správy.

Další zatýkání kvůli korupci

Rozsáhlý zátah kvůli podezření z korupce podnikla ukrajinská finanční a celní správa ještě těsně před příjezdem zástupců Komise do Kyjeva. V této souvislosti provedla rozsáhlou domovní prohlídku v bytě někdejšího ministra vnitra Arsena Avakova.

Podobný zásah se odehrál také u kontroverzního ukrajinského oligarchy Ihora Kolomojského. Ten kdysi výrazně přispěl k vzestupu Volodymyra Zelenského a financoval jeho volební kampaň. Spojené státy viní Kolomojského z korupce a praní špinavých peněz. Oligarcha se nachází na americkém sankčním seznamu.

I v rámci Evropské unie sílily v poslední době obavy, že část z mnohamiliardové pomoci poskytnuté Ukrajině se ztratí a bude zpronevěřena.

Od ruské vojenské invaze na Ukrajinu patří sedmadvacítka k jejím největším finančním podporovatelům. Podle údajů Komise poskytla Unie od té doby pomoc ve výši padesáti miliard eur (zhruba 1,19 bilionu korun). Jde zejména o půjčky s desetiletým odkladem splácení.

V prosinci 2022 se členské státy dohodly na další finanční pomoci pro letošní rok ve výši 18 miliard eur. I v tomto případě půjde o půjčky.

Prezident Zelenskyj ve čtvrtek vyzval předsedkyni Komise von der Leyenovou, aby Unie přijala další další sankce proti Rusku. Ukrajinský prezident se domnívá, že sankční tažení „mírně zpomalilo“. Von der Leyenová avizovala, že na výročí ruského vpádu se počítá s dalšími sankcemi.