Uvedla to mezinárodní vyšetřovací komise OSN pro okupovaná palestinská území a Izrael, která zveřejnila novou zprávu zabývající se porušováním práv palestinských dětí v období od 7. října 2023, kdy začala válka mezi Izraelem a teroristickým hnutím Hamás. Přibližně 30 procent obětí v Pásmu Gazy byly podle této zprávy děti. Izraelská mise při OSN v Ženevě zprávu označila za pomlouvačnou lež a vytkla jí, že ignoruje „brutální taktiku Hamásu“.
Izraelské ozbrojené síly podle komise používaly v hustě osídlených oblastech zbraně s plošným účinkem a těžkou munici, a to i přes narůstající počet dětských obětí. Mezi 7. říjnem 2023 a 7. říjnem 2025 bylo při izraelských útocích v Pásmu Gazy zabito nejméně 20 179 dětí, což je přibližně 30 procent všech palestinských obětí. Podle komise byly děti kolektivním cílem útoků, protože izraelské síly považovaly civilní obyvatelstvo za celek spojený s Hamásem a dalšími palestinskými ozbrojenými skupinami. Děti byly podle komise cílem izraelských útoků i poté, co loni v říjnu vstoupilo v platnost příměří.
Předseda komise Srinivasan Muralidhar uvedl, že Izrael cílenými útoky proti palestinským dětem podkopává schopnost palestinského lidu existovat a určovat svou budoucnost. Rozsáhlé útoky, opakované vysídlování palestinského obyvatelstva a hladovění způsobené izraelskou blokádou humanitární pomoci včetně potravin a léků vedly k úmrtím, kterým se dalo předejít, uvádí komise ve zprávě.
Podle komise měly izraelské útoky na zdravotnická zařízení, včetně těch neonatologických a porodnických, dopad na šanci přežití novorozenců a způsobily nárůst potratů. Téměř všechny děti v Pásmu Gazy potřebovaly v důsledku války psychologickou pomoc.
Ignorují taktiku Hamásu, zní z Izraele
Izrael v reakci uvedl, že zpráva komise nezmiňuje jeho roli při umožňování očkovacích kampaní, povolování vstupu zdravotníků do Pásma Gazy či budování polních nemocnic. Komise také podle Izraele ignoruje taktiku Hamásu, který útočí na izraelské děti a používá palestinské děti jako živé štíty.
Na okupovaném Západním břehu a ve východním Jeruzalémě komise zaznamenala prudký nárůst násilí vůči palestinským dětem ze strany izraelských osadníků. Na těchto územích komise zdokumentovala důkazy o mučení a sexuálním násilí, kterému jsou palestinské děti vystavovány během zatýkání a věznění izraelskými orgány. Zadržované děti, zejména chlapci, čelí systematickému špatnému zacházení, včetně vynucovaného svlékání, bití a nedostatku jídla. Takové zacházení je podle komise zločinem proti lidskosti.
Loni v září nezávislá komise OSN zveřejnila zprávu, ve které uvedla, že izraelské úřady a síly spáchaly v Pásmu Gazy čtyři z pěti činů definovaných jako genocida. Tyto definice vycházejí z Úmluvy o zabránění a trestání zločinu genocidia, kterou přijalo Valné shromáždění OSN v roce 1948. Jedním z genocidních činů je snaha úmyslně zcela či částečně zničit určitou skupinu obyvatelstva. Zářijovou zprávu komise kategoricky odmítlo izraelské ministerstvo zahraničí, které zároveň v prohlášení vyzvalo k okamžitému zrušení tohoto orgánu.
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1. srpna 2025