Vysokým představitelem pro Pásmo Gazy se stal bývalý blízkovýchodní zmocněnec OSN a bulharský diplomat Nikolaj Mladenov.
Rada míru pro Pásmo Gazy má dohlížet na plnění mírového návrhu, který loni předložil Trump a na jehož základě bylo vyhlášeno loni na podzim v Pásmu Gazy příměří. Orgán také bude dohlížet na aktivity výboru složeného z palestinských technokratů, který má přechodně spravovat Pásmo Gazy a nahradit tamní vládu hnutí Hamás.
Ve vedení Rady, která podle Bílého domu bude jednat pod dohledem amerického prezidenta, zasednou také Marc Rowan, Ajay Banga a Robert Gabriel. S výjimkou Blaira tak vedení orgánu zatím tvoří pouze Američané. Bílý dům ale tvrdí, že ještě oznámí další členy vedení orgánu
Náčelníkem Mezinárodních stabilizačních sil (ISF) se stal americký generál Jasper Jeffers. ISF má vést bezpečností operace v Pásmu Gazy a řídit snahy o demilitarizaci tohoto území. Není ale jasné, jaké země vyšlou do ISF své jednotky. Mladenov má pak zajistit kontakty mezi Radou míru, které je rovněž členem, a palestinským výborem.
Současné příměří, které v Pásmu Gazy platí od 10. října, tento týden vstoupilo do druhé fáze. Ve středu to oznámil Witkoff. První fáze byla podle něj úspěšná při zajištění příměří mezi Hamásem a Izraelem, přísunu humanitární pomoci a návratu rukojmích unesených do Pásma Gazy, zatímco druhá fáze se zaměří na odzbrojení všech uskupení včetně Hamásu a demilitarizaci, vznik palestinské technokratické vlády spravující Pásmo Gazy a obnovu této oblasti.