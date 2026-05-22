Dvě sochy orlů a zlato. Komise schválila návrh Trumpova vítězného oblouku

  19:28
Komise Spojených států pro krásná umění (CFA), což je nezávislá agentura federální vlády, schválila návrh vítězného oblouku, jehož stavbu ve Washingtonu prosazuje prezident Donald Trump. Trumpova vládu už v dubnu ukázala návrh památníku, který nyní komise v mírně pozměněné podobě schválila, uvedla stanice CBS News. Stavbě budou dominovat pozlacené sochy a pozlacené nápisy.
Během slavnostní večeře ukázal americký prezident Donald Trump maketu památníku, který chce vybudovat ve Washingtonu. (15. října 2025) | foto: Reuters

Návrhy počítají s obloukem v barvě slonové kosti, který je inspirován římským Titovým obloukem a připomíná Vítězný oblouk v Paříži. Má být vysoký 76 metrů. Součástí návrhu jsou také zlaté dekorativní prvky včetně sochy vysoké 18 metrů na vrcholu připomínající Sochu svobody s andělskými křídly. Ta má po stranách dvě sochy orlů vysoké 7,3 metru.

Na oblouku budou také dva úryvky z amerického slibu věrnosti vlajce a Spojeným státům, a to One Nation Under God (překládaný jako Jeden nedělitelný národ před bohem) a Liberty and Justice for All (Svoboda a spravedlnost pro všechny).

Návrh představený Trumpovou vládou původně obsahoval také čtyři zlaté sochy lvů strážících úpatí oblouku. Lvi však byly nově z plánu vyškrtnuti.

„Je to krásná stavba,“ prohlásil ještě před hlasováním předseda CFA Rodney Mims Cook. Komise, jejíž všechny členy podle CBS News jmenoval Trump, uvedla, že prezident zvažoval odstranit sochy z vrcholu oblouku, čímž by se stavba snížila, ale nakonec to zavrhnul.

Právě výška oblouku, který se stane novou dominantou v prostoru centra Washingtonu, vyvolává kritiku. Skupina veteránů podala kvůli stavbě žalobu, protože podle nich mimo jiné naruší výhled a panorama mezi Lincolnovým památníkem a Arlingtonským národním hřbitovem. Lincolnův památník je vysoký zhruba 30 metrů.

Trump navrhnul řadu stavebních projektů, které promění centrum Washingtonu. Loni nechal zbourat východní křídlo Bílého domu, kde vzniká taneční sál. Tento měsíc nechal vypustit okrasnou vodní plochu u Lincolnova památníku a nechal dno natřít modrou bazénovou barvou, což podle něj metropoli zkrášlí před červencovými oslavami 250. výročí USA. U příležitosti tohoto výročí chce v hlavním městě podél řeky Potomac vytvořit Národní zahradu amerických hrdinů.

