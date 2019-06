Konec kreslených vtipů v The New York Times. Kreslířům nejspíš zlomila vaz karikatura Netanjahua na vodítku

NEW YORK/ PRAHA Americký deník The New York Times v pondělí oznámil, že ukončuje vydávání politických kreslených vtipů ve své mezinárodní edici. Vedení redakce mělo údajně tento krok v plánu dlouhodobě. Šéf kreslířů ale naznačil, že šlo o reakci na „bouři“ na sociálních sítích, kterou vyvolala karikatura izraelského premiéra Benjamina Netanjahua.

Onou karikaturou, která mohla zapříčinit konec vtipů v The New York Times, mohla být podle washingtonského deníku The Hill kresba zobrazující prezidenta Trumpa s jarmulkou na hlavě a tmavými brýlemi, jak venčí premiéra Netanjahua vyobrazeného jako hlídacího psa na vodítku se židovskou hvězdou visící na obojku. Ta byla publikována před přibližně šesti týdny.

Deník sice okamžitě publikoval omluvu a disciplinárně potrestal editora, který umožnil vydání tohoto obrázku, ale nestačilo to a na sociálních sítích se lidé bouřili. Společnost vydávající deník nakonec musela oznámit, že již nikdy nebude publikovat kresby od externích kreslířů.

Karikaturu obou politiků vytvořil portugalský kreslíř António Moreira Antunes a podle svého vyjádření pro televizi CNN rozhodně nezamýšlel vyvolat nenávistné protižidovské stereotypy, ale podle řady novinářů obrázek až příliš připomínal nacistickou propagandu.

Stejně jako domácí vydání

„Už více než rok jsme zvažovali, že sjednotíme zahraniční edici s domácím vydáním ukončením každodenních politických kreslených vtipů a učiníme tak od 1. července,“ uvedl v příspěvku na Twitteru vedoucí vydání amerického deníku James Bennet. Své prohlášení publikoval přitom jen pár hodin poté, co konec karikatur v mezinárodním vydání oznámil na svém blogu Patrick Chappatte, dlouholetý kreslíř The New York Times.



Ten ale konec kreslených vtipů vysvětloval úplně jinak. „A tak pokládám své pero s povzdechem: tolik let práce zvráceno jedním vtipem – ani ne mým. Vtipem, který neměl nikdy vyjít v nejlepších novinách na světě,“ napsal kreslíř.

„Minulý týden mi mí zaměstnavatelé oznámili, že k červenci ukončují politické kreslené vtipy,“ napsal kreslíř Chappatte na svůj blog. Dodal, že se kvůli tomu obává o budoucnost žurnalistiky. „Žijeme ve světě, ve kterém se moralistický dav shromažďuje na sociálních médiích a roste jako bouřka, která zasahuje redakce zdrcující ranou,“ uvedl s tím, že někdo přeci musí ukazovat, „že král je nahý“. A to obzvlášť v době, kdy jsou kreslíři v řadě zemí včetně USA perzekvováni za svou práci.



„Jsme velice vděční a pyšní na práci, kterou odvedli v mezinárodním vydání The New York Times, které vychází v zámoří,“ poděkoval Bennet Chappatteovi a Heng Kim Songovi, kteří za kresby zodpovídali. Nevysvětlil však Chappatteovy poznámky o kontroverzním vtipu.