Konec lockdownu po 262 dnech. Obyvatelé Melbourne slavili konec uzávěry, tančili v ulicích

„Na následující měsíc máme úplně plno. A kdo si u nás bude chtít nechat udělat pěkný sestřih před Vánocemi, tomu velmi doporučuji rezervovat si termín už teď.“ Slova Joshe Mihana, majitele kadeřnického salonu v Melbourne, citovaná agenturou Reuters, dokumentují, jak moc jsou obyvatelé druhého největšího australského města „vyhladovělí“ po službách, které patří k normálnímu životu.



V Melbourne totiž v pátek skončila přísná uzávěra, jejímž deklarovaným cílem bylo omezit šíření nového typu koronaviru. Od loňského března muselo zhruba pět milionů osob žijících v melbournské aglomeraci snášet drsná omezení: bylo zakázáno opouštět obydlí s výjimkou nejnutnějších nákupů či zajištění lékařské péče, lidé se nesměli stýkat. S přestávkami trval od loňského března tento přísný režim celkem 262 dní, tedy téměř devět kalendářních měsíců.

Poslední sekundy před půlnocí ze čtvrtka na pátek se nesly v duchu hlasitého odpočítávání a úderem dvanácté hodiny se do ulic vyhrnuly statisíce lidí. Mnozí z nich projížděli městem auty za hlasitého troubení či rovnou zamířili do barů a restaurací, které mohly po dlouhé době opět otevřít. Scénu doprovázely mohutné ohňostroje.

Do normálu je ještě daleko

Klíčem k uvolnění přísné uzávěry bylo dosažení hladiny 70 procent naočkované populace v australském svazovém státě Victoria, jehož je Melbourne správním střediskem. I přes obrovskou úlevu, kterou konec striktního lockdownu přinesl, se ale život v Melbourne ani ve venkovských oblastech Victorie do normálního stavu ještě ani zdaleka nevrátil.

S výjimkou prodejen potravin a základního zboží například zůstala zavřená většina obchodů – ty budou moci otevřít až naočkovaných bude 80 procent, k čemuž by mohlo dojít během listopadu.

Do restaurací a barů může vstoupit jen omezený počet lidí a nové „svobody“ se týkají pouze lidí, kteří si nechali aplikovat vakcínu proti nemoci covid-19. Obličejové masky zůstávají povinné bez rozdílu všude včetně otevřených prostor.

Vyjádření Daniela Andrewse, premiéra státu Victoria, uveřejněná na Twitteru těsně před zrušením uzávěry („Díky tomu, co obyvatelé Victorie dokázali, se od zítřka můžeme vrátit k tomu, co milujeme (...) Jsem na vás opravdu hrdý“) tak platí jen z části a pouze pro někoho. Kdo z obyvatel Melbourne by například chtěl navštívit své příbuzné či známé žijící ve venkovských oblastech Victorie, případně v jiných svazových státech Austrálie, má stále smůlu: takové cesty nejsou ani teď povoleny. Neočkovaní obyvatelé si podle Andrewse budou muset počkat na byť omezená „privilegia“, která nyní platí pro vakcinovanou populaci, až do příštího roku.

Pomalu se uvolňuje cestování

Austrálie zavedla od rozpuku koronavirové epidemie na začátku loňského roku bezprecedentně přísná opatření, země se uzemněním leteckých spojů prakticky úplně uzavřela před světem. Mezi nejkritizovanější opatření se zařadil zákaz návratu australských občanů do země v případě, že se právě nacházeli v zahraničí.

Takto tančili lidé v ulicích:

Lisa parker @Kplisa64Lisa Melbourne the unvaccinated dancing in the street https://t.co/1pdYkWbXlC oblíbit odpovědět

Repatriační lety, podmíněné následující přísnou a nákladnou karanténou, postupně začaly probíhat jen ve velmi omezeném režimu a mnozí Australané tak zůstali uvěznění v cizině dlouhé měsíce na své náklady.

Nyní svítá naděje na to, že se začne uvolňovat i mezinárodní cestování. Největší australská letecká společnost Qantas Airways tento týden oznámila, že je připravena obnovit spoje „do mnoha destinací, s většími letadly“. Podle tiskového prohlášení aerolinky je zájem o lety „masivní“.

Mezi první destinace, kam by Australané mohli začít cestovat, patří Singapur, Thajsko a Indie – záleží to však na uzavření příslušných mezistátních dohod.

Pětadvacetimilionová Austrálie eviduje od loňského března zhruba 1 600 úmrtí na koronavirus a asi 160 000 případů nákazy. To je, vztaženo k počtu obyvatel, mnohem méně než ve většině západních zemí.