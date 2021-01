Konec tahanic. Trump po 66 dnech uznal vítězství Bidena a vyzval k potrestání demonstrantů

WASHINGTON/PRAHA Šedesát šest dní. Tak dlouho trvalo prezidentu Donaldu Trumpovi uznat vítězství Joea Bidena a nástup nové vlády. V noci na pátek však tento moment konečně nadešel a šéf Bílého domu vyzval k „léčení“ Spojených států. Plánuje se soustředit na „hladké předání moci.“

„Stejně jako všichni Američané i já jsem pobouřený násilím, bezprávím a chaosem. Vyslal jsem Národní gardu a federální bezpečnostní jednotky, abychom zajistili budovu (Kapitolu) a vyhnali narušitele. Amerika je a vždy musí být národem zákona a pořádku,“ začal svůj páteční projev prezident Trump.



Demonstranti podle slov prezidenta musí být potrestáni. „Nepředstavují to, čím je naše země,“ uvedl šéf Bílého domu, který ještě pár dní předtím vyzýval demonstranty, aby dorazili do Washingtonu protestovat proti výsledku listopadových voleb.

„Prošli jsme intenzivními volbami, ale nyní se musí vznětlivost uklidnit. Musíme vrátit Ameriku do provozu. Moje kampaň s vervou vyzkoušela všechny zákonné prostředky, aby zvrátila výsledky voleb. Naším jediným cílem bylo zajistit poctivost hlasování. Tím jsem se snažil jen bránit americkou demokracii. Jsem stále přesvědčen, že musíme reformovat naše volební zákony,“ dodal prezident s tím, že bude potřeba zajistit bezpečnost všech budoucích voleb.

„Kongres nyní certifikoval hlasování a nová administrativa bude uvedena do úřadu 20. ledna,“ řekl Trump a poprvé připustil, že volby vyhrál Joe Biden a stane se tak novým prezidentem Spojených států. „Mým cílem bude nyní zajistit hladké a spořádané předání moci. Tento moment vyžaduje léčení a usmíření,“ dodal dosavadní šéf Bílého domu.

Historicky to není poprvé, kdy některému z kandidátů na prezidenta trvalo uznání porážky takto dlouho. Ideální příkladem byly americké volby z roku 1876. Tehdy ani jeden z kandidátů (Rutherford Hayes a Samuel Tilden) nechtěl uznat porážku. Celá pře se táhla 115 dní, což by dnes nebylo možné. Tehdy však uvedení do úřadu přicházelo až v březnu. Oba kandidáti v roce 1876 dokonce plánovali inauguraci i oslavy vítězství. Až dva dny před samotným uvedením do úřadu Tilden pronesl projev, ve kterém uznal porážku. Země se ale dostala téměř na pokraj válečného konfliktu, obdobně jako letos.

Proč Trump ustoupil?

Podle komentátorů amerických médií přišla Trumpova usmiřovací řeč v poslední možnou chvíli. Úřady ve Washingtonu se totiž rozhodly vyšetřovat roli prezidenta v podněcování násilí při středečním útoku na Kapitol. Zároveň se z řad demokratů i republikánů začaly ozývat hlasy, že by viceprezident USA Mike Pence měl aktivovat 25. dodatek ústavy a pokusit se o sesazení Donalda Trumpa.

Šéf demokratů v Senátu Chuck Schumer dokonce ve svém čtvrtečním projevu uvedl, že pokud tak Pence neučiní, demokraté zahájí proces tzv. impeachmentu, tedy odvolání prezidenta z funkce. Demokraté v listopadových volbách získali i kontrolu nad Sněmovnou reprezentantů a mají stejně jako republikáni padesát hlasů v Senátu. Bylo by tedy jednoduché celý proces uspíšit.

Odvolání prezidenta z funkce necelé dva týdny před koncem mandátu se může na první pohled zdát nesmyslné. Na stranu druhou: znamenalo by to, že Donald Trump by se nemohl za čtyři roky znovu ucházet o post v Bílém domě.

Právě o to se Trump nespíše pokusí. Svým podporovatelů totiž v závěru projevu vzkázal, že jejich cesta je teprve na začátku.