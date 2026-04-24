Orbána, který se u moci v Maďarsku udržel 16 let, jeho kritici označují za trojského koně Kremlu v Evropské unii. Blokoval například klíčovou unijní půjčku pro Ruskem napadenou Ukrajinu nebo další balík protiruských sankcí.
„Poprvé po letech nejsou v místnosti žádní Rusové, pokud chápete, co mám na mysli,“ řekl Tusk novinářům při příchodu do dějiště summitu. S úsměvy se nuicéně přivítal se slovenským premiérem Robertem Ficem, který rovněž zastává proruské postoje.
Během maďarské předvolební kampaně vyšlo najevo, že maďarští vrcholní představitelé udržovali blízké kontakty s Rusy. Šlo například o telefonní rozhovor mezi šéfem maďarské diplomacie Péterem Szijjártóem a jeho ruským protějškem Sergejem Lavrovem, v němž maďarský politik předával veteránovi ruské diplomacie informace z unijních schůzek. Jindy zase spolu probírali podobu unijních sankcí proti Moskvě.
Chování Maďarska pobouřilo jeho partnery v EU. Unijní činitelé doufají, že Orbánův blížící se odchod z premiérského křesla usnadní rozhodování v EU. Maďarsko ve středu stáhlo svoji blokaci unijní půjčky pro Ukrajinu a ve čtvrtek ji schválily všechny členské země. Budapešť svůj souhlas s půjčkou podmiňovala obnovením tranzitu ruské ropy do Maďarska přes ropovod Družba.
AFP píše, že někteří lídři zemí EU varují před nadměrným nadšením z Orbánova odchodu a upozorňují, že další „potížisté“ mohou přijít.
„Ohledně toho, že Viktor (Orbán) už tu není, panuje trochu přílišná euforie. Podle mé zkušenosti (...) byl samozřejmě často náročným partnerem, ale nikdy ne nemožným partnerem,“ řekl belgický premiér Bart De Wever. „Uvidíme v několika příštích měsících, ale myslím si, že některé věci ohledně Ukrajiny, které byly až doteď velmi obtížné, snad budou možné,“ dodal.