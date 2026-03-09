Na Ukrajinu se zapomene, bojí se Zelenskyj dlouhé války na Blízkém východě

  8:07
Delší trvání konfliktu na Blízkém východě může vést ke snížení podpory pro Ukrajinu ve válce s Ruskem, varoval v neděli ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Rusko podle něj napomáhá íránskému režimu, za dobrou zprávu však označil fakt, že Kreml zřejmě není schopen poskytnout Teheránu střely a další zbraně, které sám používá při útocích na Ukrajinu.
„Pozornost se přesunula na Blízký východ. Doufám, že tato válka nebude dlouhá, nejenom proto, že se obávám o Ukrajinu, ale také kvůli tomu, že každý ztracený lidský život je tragédie,“ uvedl Zelenskyj v příspěvku na síti X.

Ukrajinský prezident také upozornil, že pokud se nepodaří dojednat mírovou dohodu či příměří na začátku války, hrozí, že se konflikt prodlouží. „To určitě ovlivní situaci na Ukrajině. Menší pozornost znamená menší podporu. A menší podpora znamená méně protivzdušné obrany,“ napsal prezident.

Současná válka na Blízkém východě začala údery Spojených států a Izraele na Írán v sobotu 28. února, kdy byl zabit i nejvyšší íránský duchovní vůdce ajatolláh Alí Chameneí. Napadená země poté zahájila vojenskou odvetu a začala útočit raketami a drony na Izrael a na americké základny a další cíle v oblasti Perského zálivu.

V souvislosti s konfliktem na Blízkém východě přislíbil Kyjev, že do oblasti vyšle na žádost administrativy amerického prezidenta Donalda Trumpa ukrajinské odborníky na boj s drony.

Podle agentury AFP Kyjev doufá, že za svou pomoc proti íránským dronům získá americké rakety Patriot pro svou protivzdušnou obranu. Ukrajina se už přes čtyři roky brání ruské invazi. Součástí bojů jsou dronové a raketové útoky obou stran.

