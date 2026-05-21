Kongo bouří kvůli ebole. Mladíci zapálili léčebné centrum, nesměli pohřbít blízkého

„Policie zasáhla, aby situaci uklidnila, ale bohužel se jí to nepodařilo,“ uvedl Alexis Burata, místní student, který podle svých slov byl v dané oblasti. „Mladí lidé nakonec centrum zapálili. Taková je situace.“
Reportér agentury AP byl svědkem toho, jak lidé vnikli do centra a zapálili předměty uvnitř, a také něco, co vypadalo jako tělo alespoň jedné osoby podezřelé z nákazy ebolou, které tam bylo uloženo. Pracovníci humanitární pomoci uprchli z centra v autech.
„Mladí lidé nepochopili postupy pro pohřeb osoby podezřelé z nákazy ebolou,“ uvedl zástupce vrchního komisaře Jean Claude Mukendi, vedoucí odboru veřejné bezpečnosti v provincii Ituri.
„Jeho rodina, přátelé a další mladí lidé chtěli odvézt jeho tělo domů na pohřeb, i když pokyny úřadů během této epidemie viru eboly jsou jasné. Všechna těla musí být pohřbena v souladu s předpisy,“ podotkl Mukendi.
Těla těch, kteří zemřeli na ebolu, mohou být vysoce nakažlivá a vést k dalšímu šíření, když lidé připravují těla k pohřbu a shromažďují se na pohřbech.
Výbuch hněvu v Rwampara podtrhuje komplikace, kterým čelí jak konžské úřady, tak řada humanitárních organizací snažících se zastavit epidemii. Světová zdravotnická organizace prohlásila tento stav za ohrožení veřejného zdraví mezinárodního významu. Podle WHO je rozsah epidemie větší, než ukazují oficiální čísla.
Podle OSN je zaznamenáno 148 podezřelých úmrtí a téměř 600 podezřelých případů, z toho dva případy včetně jednoho úmrtí v sousední Ugandě.
Šéf WHO však uvedl, že epidemie je téměř jistě mnohem rozsáhlejší, a vyjádřil také obavy z rychlosti jejího šíření.
„Stále se nacházíme ve fázi, kdy zintenzivňujeme vyšetřování a hledáme případy,“ řekl Jean Kaseya, generální ředitel Afrického centra pro kontrolu a prevenci nemocí. „Očekávám, že počet případů poroste, jakmile bude dohled stále přísnější.“
Riziko globálního šíření epidemie je podle WHO nízké, avšak regionálně vysoké. Epicentrem epidemie je provincie Ituri, která hraničí s Ugandou a Jižním Súdánem.
Včasné odhalení viru je klíčové pro záchranu životů, ale již tak slabá zdravotnická infrastruktura a kapacita dohledu v regionu byly podle odborníků dále oslabeny škrty v mezinárodní pomoci. Podle OSN je v provincii Ituri přes 920 tisíc vnitřně vysídlených osob.
Úsilí o zvládnutí krize dále komplikuje ozbrojený konflikt v regionu. Místní představitelé uvedli, že při útoku militantů napojených na skupinu IS zahynulo v úterý nejméně 17 lidí ve vesnici Alima v provincii Ituri.
Zdravotníci a humanitární organizace uvedli, že k řešení situace naléhavě potřebují další zásoby a personál. Navíc pro kmen viru z Bundibugyo, který je příčinou současné epidemie, není k dispozici žádná vakcína ani lék.
Jeden z odborníků tento týden uvedl, že než bude vakcína k dispozici, potrvá to nejméně šest až devět měsíců.
Ebola je vysoce nakažlivá a šíří se mezi lidmi prostřednictvím kontaktu s tělními tekutinami, jako jsou zvratky, krev, výkaly nebo sperma. Mezi příznaky patří horečka, zvracení, průjem, bolesti svalů a někdy i vnitřní a vnější krvácení.
Rozšíření do nové provincie
Ve čtvrtek rebelská skupina M23, která ovládá části východního Konga, oznámila, že v blízkosti města Bukavu, asi 500 kilometrů jižně od epicentra epidemie v provincii Ituri, zemřela jedna osoba na tuto nemoc.
Jednalo se o první potvrzený případ v provincii Jižní Kivu a později téhož dne byl hlášen další případ. Dříve byly případy hlášeny pouze v provinciích Ituri a Severní Kivu a v sousední Ugandě.
Virus se po prvním známém úmrtí koncem dubna šířil několik týdnů nepozorovaně, protože konžské zdravotnické úřady prováděly testy na jiný kmen viru Ebola, který je v této zemi častější příčinou epidemií. Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) se zdravotníkům dosud nepodařilo identifikovat „pacienta nula“.
Dosavadní rozsah epidemie naznačuje, že „pravděpodobně začala před několika měsíci“, uvedla Anais Legandová, odbornice na virové hemoragické horečky z WHO.
Indie a Africká unie ve čtvrtek oznámily, že summit Indie-Afrika, který se měl konat příští týden v Novém Dillí, byl odložen kvůli „vyvíjející se zdravotní situaci v některých částech Afriky“.
Ve středu zrušila konžská fotbalová reprezentace kvůli epidemii eboly třídenní přípravný soustředění na mistrovství světa a plánované rozloučení s fanoušky v hlavním městě Kinshase.
Vláda USA zavedla omezení pro všechny cestující, kteří v posledních 21 dnech navštívili Kongo, Ugandu nebo Jižní Súdán, a zakázala vstup do USA zahraničním návštěvníkům z těchto zemí a nařídila americkým občanům a osobám s trvalým pobytem, aby byli přesměrováni na mezinárodní letiště Washington Dulles k prověření.
V České republice se léčí americký doktor, který byl v kontaktu s pacientem v Ugandě. Leží v pražské nemocnici Na Bulovce, kde má třítýdeníí karanténu, která mu nařizuje i přísný režim.