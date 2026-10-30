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Epidemie eboly v Kongu zabila více než pět tisíc lidí, uvedla vláda

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  22:41aktualizováno  22:41
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Pracovník Lékařů bez hranic se v centru pro léčbu eboly v konžské Mangině...

Pracovník Lékařů bez hranic se v centru pro léčbu eboly v konžské Mangině chystá na vstup do zóny vysokého rizika – kde leží nakažení. Zůstat tam smí hodinu. V ochranném oblečení je horko, špatně se v něm dýchá a je těžké. S přibývajícím časem roste riziko případné chyby a vlastní nákazy. Ebola je vysoce nakažlivá a může zabít až 90 procent nemocných. Přenáší se při kontaktu s krví, sekrety a tělesnými tekutinami nemocného. Proto je nutný ochranný oblek. | foto: Carl Theunis/Lékaři bez hranic

Několik desítek zaměstnanců jednoho z center pro boj s ebolou ve městě Rwampara...
Několik desítek zaměstnanců jednoho z center pro boj s ebolou ve městě Rwampara...
Několik desítek zaměstnanců jednoho z center pro boj s ebolou ve městě Rwampara...
Několik desítek zaměstnanců jednoho z center pro boj s ebolou ve městě Rwampara...
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Počet obětí eboly v Kongu překročil hranici pět tisíc, informovala data tamní vlády. Úřadům se stále nepodařilo dostat nejhorší epidemii v historii země pod kontrolu. Od jejího vyhlášení v polovině května se virem nakazilo více než 10 tisíc lidí.

Neexistují žádné schválené léčebné postupy ani vakcíny proti vzácnému kmeni Bundibugyo, který je příčinou epidemie v této středoafrické zemi.

Opožděné odhalení, konflikty a přetížené zdravotnické služby přispěly k tomu, že se virus šíří rychleji než při předchozích epidemiích. Postihlo osm z 26 konžských provincií, přičemž k mnoha úmrtím došlo mimo léčebná centra.

Letošní epidemie je druhou největší v historii, hned po té z let 2014–2016, která nakazila přes 28 600 lidí a zabila více než 11 tisíc v Guineji, Libérii a Sierra Leone.

Minulý týden se Nigérie stala čtvrtou africkou zemí, která nahlásila případ eboly, čímž se geografický rozsah epidemie rozšířil do západní Afriky. Východoafrické země Keňa a Uganda rovněž nahlásily případy.

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