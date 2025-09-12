V Kongu zemřelo po převrácení lodi 107 lidí a dalších 146 se pohřešuje

Autor: ,
  23:20aktualizováno  23:20
Při nehodě dvou lodí na severozápadě Konga za dva dny zemřelo 193 lidí a po 146 dalších se pátrá, napsala v pátek s odvoláním na úřady agentura AP. Ve středu zahynulo nejméně 86 osob a ve čtvrtek dalších 107 pasažérů.

ilustrační snímek | foto: Reuters

Většina obětí byli studenti, uvedla státní tisková agentura pro server arabnews.com.

Při ztroskotání jiné lodi o den dříve zahynulo 86 lidí.

Obě nehody se staly v Rovníkové provincii, jejich příčina ale není zatím jasná. Podle úřadů může být na vině překročení kapacity plavidel nebo plavba v noci.

Místní občanská iniciativa viní z nehody vládu a tvrdí, že počet obětí je vyšší. Úřady nebyly okamžitě k zastižení, aby se k věci vyjádřily.

Tragické lodní nehody jsou v Kongu časté, například v dubnu při takové nehodě zemřelo nejméně 148 lidí. Příčinou bývá překročení kapacity lodi a obecné nedodržování předpisů.

Říční doprava je v Kongu hojně využívaná, zejména v odlehlých oblastech, kde jsou špatné silnice či zcela chybí dopravní infrastruktura. V uplynulých letech při lodních neštěstích v zemi s více než 100 miliony obyvatel zahynuly stovky lidí.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.