Kongres potvrdil Bidena prezidentem, při násilnostech v Kapitolu zemřeli čtyři lidé. Trump slíbil spořádané předání moci

Po chaosu, evakuaci zákonodárců a následných hlasováních o dvou stížnostech se nad ránem washingtonského času zdály být pokusy o zablokování „certifikace“ vítězství Joea Bidena definitivně u konce. „Hlasováním v brzkých ranních hodinách Kongres v zásadě ukončil snahu republikánů zvrátit volby,“ napsal list The New York Times. Krátce nato Biden překročil hranici 270 potvrzených volitelských hlasů, což umožnilo, aby byl oficiálně vyhlášen novým prezidentem.



Menší z komor Kongresu po půlnoci místního času (06:00 SEČ) smetla ze stolu i stížnost na hlasování v Pensylvánii, ve sněmovně se v tu chvíli stále projednávala.



Námitku ohledně Arizony Senát odmítl poměrem 93 hlasů ku šesti. Část republikánských senátorů, kteří plánovali stížnost podpořit, změnila názor poté, co Kapitol obsadili Trumpovi příznivci, píše AP. Ve druhé komoře námitku na arizonský výsledek odmítlo 303 členů, pro jich bylo 121.

Jasnou většinou odmítl Senát po rychlém projednání i stížnost na výsledek v Pensylvánii, kterou podpořilo sedm republikánských členů Kongresu. Jejich stranický kolega Mike Lee se proti iniciativě naopak jasně vymezil, když svůj záporný hlas oznámil slovy „ani omylem“, napsal list The New York Times.

Lídr republikánské většiny v Senátu Mitch McConnell následně prohlásil, že již nečeká projednávání žádné další námitky proti započítání volitelských hlasů. Po hlasování ve Sněmovně reprezentantů o Pensylvánii by tak mohl proces uzavření prezidentské volby skončit poměrně rychle, odhaduje AP.

