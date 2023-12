Zákaz vystoupení z NATO. Kongres USA přijal zákon omezující moc prezidenta

Opatření do NDAA prosadili senátoři Tim Kaine a Marco Rubio, demokrat a republikán, a podle senátorů prokazuje „americkou podporu alianci, která je základním kamenem (americké) národní bezpečnosti“ a „dává silný signál autoritářským režimům po celém světě, že svobodný svět zůstává jednotný“.

Americké členství NATO za svého působení v Bílém domě kritizoval bývalý prezident a nyní pravděpodobný republikánský nominant do příštích voleb Donald Trump. Už v roce 2000 Trump ve své knize „The America We Deserve“ (Amerika, kterou si zasloužíme) napsal, že „stáhnout se z Evropy by zemi zachránilo ročně miliony dolarů“, píše list The New York Times (NYT).

V roce 2018 pak už jako prezident zpochybnil klíčový článek pět smlouvy o společné obraně, když se ptal, zda by se USA měly podílet na obraně malého státu jako Černá hora, která je tisíce kilometrů daleko. Trump rovněž kritizoval, že evropští partneři z Aliance neplní svůj závazek vydávat na obranu alespoň dvě procenta svého HDP.

Trumpův možný návrat do Bílého domu v přespříštím roce působil v posledních měsících obavy v evropských diplomatických kruzích, píše NYT. Trump sám svůj postoj k NATO během své nové prezidentské kampaně příliš nekomentuje a na svém předvolebním webu uvádí, že „musíme dokončit proces zásadního přehodnocení účelu NATO a jeho mise, který zahájila moje administrativa (v letech 2016 až 2020, pozn. red.)“.

Letošní obranné výdaje jsou v porovnání s rokem 2014 výrazně vyšší u drtivé většiny ze 31 členských států aliance, připomíná týdeník The Economist s odkazem na alianční data. Po loňském začátku ruské invaze na Ukrajinu kolem 20 evropských států oznámilo, že zvýší své obranné rozpočty.