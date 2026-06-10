Kongres schválil dodatečných 70 miliard dolarů na Trumpovy deportace

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  8:31
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Kongres Spojených států v úterý schválil návrh zákona, jenž poskytne ministerstvu vnitřní bezpečnosti (DHS) dodatečných 70 miliard dolarů (1,45 bilionu Kč) na prosazování imigrační politiky. Návrh nyní míří k podpisu k americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi.

Opatření před týdnem schválil Senát, nyní tak učinila i Sněmovna reprezentantů. Návrh počítá s asi 38 miliardami dolarů pro Úřad pro imigraci a cla (ICE), s 26 miliardami dolarů pro pohraniční stráž a dalšími pěti miliardami dolarů na nepředvídané náklady.

Americký prezident Donald Trump mluví k oběma komorám Kongresu. (5. března 2025)
Agenti imigračního úřadu ICE se střetávají s demonstranty před detenčním zařízením Delaney Hall v Newarku ve státě New Jersey. (28. května 2026)
Agenti imigračního úřadu ICE se střetávají s demonstranty před detenčním zařízením Delaney Hall v Newarku ve státě New Jersey. (28. května 2026)
Agenti imigračního úřadu ICE se střetávají s demonstranty před detenčním zařízením Delaney Hall v Newarku ve státě New Jersey. (28. května 2026)
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Trumpova deportační agenda tak získá stabilní přísun peněz do fiskálního roku 2029.

Poté, co federální imigrační agenti v lednu zastřelili Američany Renee Goodovou a Alexe Prettiho v Minneapolisu, Trump souhlasil s požadavkem demokratů, aby byl návrh týkající se financování DHS vyjmut z širšího zákona o výdajích.

Kongres nakonec v dubnu schválil plán financování DHS s podporou demokratů, ale ICE a pohraniční stráž podle tohoto plánu nezískaly pravidelné financování.

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