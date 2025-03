Amerika je zpět, řekl Trump v Kongresu. Ocenil Zelenského, zkritizoval Evropu

„Naše hrdost je zpět. Naše sebevědomí je zpět. A americký sen je na vzestupu, silnější a lepší než kdykoli předtím. Nic nemůže zastavit americký sen,“ uvedl Trump s tím, že od svého nástupu do funkce 20. ledna udělal víc než jiné administrativy za čtyři roky.

Prezident zahájil projev před zákonodárci za hlasitého potlesku svých republikánských spolustraníků, kteří skandovali USA, USA, USA. Hned v úvodu projevu byl za jeho narušení vyveden ze Sněmovny reprezentantů demokrat Al Green.

„Před šesti týdny jsem stál pod kopulí Kapitolu a prohlásil, že nastává ‚zlatý věk Ameriky‘. Od té chvíle se nejedná o nic jiného než o rychlé a neúnavné kroky k zahájení největší a nejúspěšnější éry v dějinách naší země,“ řekl šéf Bílého domu.

Od Zelenského dostal dopis

Šéf Bílého domu osočil Evropu, že věnuje víc peněz na kupování ruského plynu a ropy než na obranu. Uvedl, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj mu v úterý poslal dopis, v němž uvádí, že je připraven zasednout k jednacímu stolu a podepsat dohodu o nerostných surovinách.

„Můj tým a já jsme připraveni pracovat pod silným vůdcovstvím prezidenta Trumpa, abychom získali mír, který přetrvá. Velmi si vážíme, kolik toho Amerika udělala pro to, aby pomohla Ukrajině udržet si svou suverenitu a nezávislost. Pokud jde o dohodu o nerostných surovinách a bezpečnosti, Ukrajina je připravena ji podepsat kdykoli, kdy se vám to bude hodit,“ citoval Trump z dopisu. „Oceňuji, že jsem dostal tento dopis,“ dodal.

USA zároveň jednají s Ruskem, které podle něj vysílá silné signály, že je připravené uzavřít mír. „Jestli chcete ukončit válku, musíte mluvit s oběma stranami,“ prohlásil Trump. Naznačil, že demokraté chtějí, aby válka pokračovala dalších pět let. Uvedl též, že ruského prezidenta Vladimira Putina mohlo motivovat k napadení sousedního státu chaotické stažení Američanů z Afghánistánu za vlády Joea Bidena v srpnu 2021.

Americký prezident a jeho ukrajinský protějšek se minulý pátek dostali při návštěvě Zelenského v Bílém domě do sporu. Trump mu vyčetl, že není vděčný za americkou vojenskou pomoc Ukrajině. Následně ji pozastavil. Americká média hodnotí Trumpova slova v Kongresu jako vstřícné gesto vůči Zelenskému.

Kritika demokratů a Bidena

V projevu se Trump často navážel do demokratů. „Toto je můj pátý projev v Kongresu a opět se dívám na demokraty přede mnou a uvědomuji si, že nemohu říct vůbec nic, co by je potěšilo, přimělo je stát, usmívat se nebo tleskat,“ řekl Trump s tím, že by byli proti němu i kdyby „našel lék na strašlivou nemoc“. „Nemohu udělat nic.“

Demokraty obvinil, že umožnili nelegální migraci do USA. Svého demokratického předchůdce v Bílém domě Joea Bidena označil za nejhoršího prezidenta v dějinách USA, jehož „nebezpečná“ politika otevřených hranic umožnila kriminálníkům vstup do USA. Trump zdůraznil, že nelegální migranty „vyhání pryč“.

Vyčetl Bidenovi též růst inflace. „Jak víte, po minulé vládě jsme zdědili hospodářskou katastrofu a inflační noční můru,“ prohlásil Trump. Zopakoval, že cena vajec za Bidena byla „mimo kontrolu“.

Za svou největší prioritu Trump označil „záchranu“ americké ekonomiky a zajištění úlevy pracujícím rodinám. Slíbil, že Američanům sníží daně a také, že brzy představí opatření, jehož cílem bude navýšit produkci „kritických surovin a vzácných zemin“. Také slíbil snížení cen energií.

Trump také řekl, že od 2. dubna USA zavedou „reciproční cla“ na většinu obchodních partnerů USA. To by se mohlo týkat i Evropské unie. Dodal, že díky clům USA znovu zbohatnou, ačkoliv nevyloučil, že tato opatření způsobí menší potíže.

V projevu pochválil Mexiko za to, že v minulých dnech vydalo do USA vůdce kartelů. „Potřebujeme však, aby Mexiko a Kanada udělaly mnohem více, aby zastavily příliv fentanylu přes hranice,“ prohlásil a vyzval Kongres, aby přijal zákony ke zvýšení bezpečnosti hranic.

Šéf Bílého domu rovněž vyzdvihl odstoupení USA od řady mezinárodních smluv, jako je Pařížská klimatická dohoda, a organizací, jako je Světová zdravotnická organizace (WHO). Podle republikánského prezidenta USA už nebudou „woke“. Woke je výraz označující různé aspekty protidiskriminační nebo sociálně-liberální politiky. Termín republikáni a jim naklonění komentátoři často používají pejorativně.

Poděkování Muskovi

Šéf Bílého domu poděkoval nejbohatšímu muži světa Elonu Muskovi za vedení skupiny pro zefektivnění státní správy (DOGE). Část projevu strávil popisováním údajných podvodů a zbytečného vyhazování federálních peněz, častokrát mezi republikány vyvolal smích, demokraté reagovali se skepsí. Musk sám byl přítomen projevu.

Trump varoval, že každý federální úředník, který se bude bránit změnám, které DOGE a jeho administrativa zavádí, „bude okamžitě odvolán z funkce“. „Dny vlády nevolených byrokratů jsou pryč,“ zdůraznil. Někteří demokraté při tom ukazovali na Muska, podotýká list The New York Times. Podle Trumpa Muskovu práci demokraté ve skutečnosti oceňují, jen to nechtějí přiznat.

Trump prohlásil, že USA už pracují na znovu získání Panamského průplavu. List The Washington Post poznamenává, že jeho slova vyvolala na republikánské straně vlažnější potlesk než většina jeho návrhů.

Vyjádřil se opět ke Grónsku. Řekl, že Washington podporuje jeho právo si určit vlastní budoucnost a přivítá jej případně v USA. Zopakoval, že USA území potřebují kvůli národní i mezinárodní bezpečnosti. „Ať tak či onak, dostaneme to,“ dodal Trump, který Grónsku slíbil, že jej učiní bohatým.

Zlatý věk Ameriky teprve začíná, řekl na konci svého projevu Trump. Byla to nejdelší řeč amerického prezidenta na společném zasedání obou komor Kongresu. Předchozí rekord držel Bill Clinton. Jeho projev o stavu unie trval v roce 2000 zhruba hodinu a 29 minut, napsala agentura AP.

Za Trumpem podle tradice během projevu seděli viceprezident J. D. Vance a republikánský lídr Sněmovny reprezentantů Mike Johnson. V sále byla rovněž první dáma Melania Trumpová, členové Trumpovy rodiny. Řada demokratických zákonodárkyň přišla v růžových kostýmcích na protest proti té části Trumpovy politiky, která podle nich negativně dopadá na ženy. Mnoho demokratů rovněž zvolilo kravaty v barvách ukrajinské vlajky.