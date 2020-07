Na kandidátce Republikánů se mohou objevit zástupci konspirační buňky, tu tiše podporuje i Trump

Washington Republikánská strana by mohla mít v listopadových volbách do amerického Kongresu na kandidátce tři uchazeče, kteří se hlásí ke konspirační teorii QAnon. Tento spletitý příběh založený na anonymních příspěvcích tajemného vůdce „Q“ se začal rodit relativně nedávno, jeho stoupenci ale po několika letech mají šanci proniknout do vrcholné politiky

Je to fašistická stránka, píše konspirátor Icke o Facebooku. Ten mu za dezinformace o koronaviru smazal účet Mnozí republikáni by konspirační buňku uvnitř své strany nejradši ignorovali, následovníci QAnon ale mají tichou podporu prezidenta Donalda Trumpa, píše v nové analýze televize CNN.

Ve třetím kongresovém obvodu v Coloradu minulé úterý porazila pětimandátového zákonodárce Scotta Tiptona konzervativní politická novicka a majitelka místního baru Lauren Boebertová. Šéf její kampaně v prohlášení odmítl, že by novopečená kandidátka na post ve Sněmovně reprezentantů QAnon podporovala. Při květnovém rozhovoru s jistou prominentní zastánkyní této spiklenecké teorie ale uvedla, že s QAnon je „blízce obeznámená“ a že doufá, že se zakládá na pravdě. ‚Griluje nám mozek a dokonce může za covid-19.‘ Konspirátoři jásají, technologie 5G budí vášně Boebertová se tak přidává ke kandidátce republikánů v Oregonu Jo Rae Perkinsové a k Marjorie Taylor Greeneové z Georgie, která červnové první hlasování v nominačním souboji opanovala rozdílem 20 procentních bodů a po srpnovém rozhodujícím kole by mohla získat nominaci v obvodu dlouhodobě ovládaném republikány. Perkinsová po svém vítězství vyhlásila: „Kam jde jeden z nás, tam jdou všichni (jedno z hesel QAnon; pozn. ČTK). Jsem na straně prezidenta Trumpa. Jsem na straně Q a celého týmu.“ Greeneová vyjádřila konspirační teorii podporu už v roce 2017, když ve videu označila Q za „vlastence“ a „někoho, kdo velmi miluje svou zemi“. ‚Q je členem zpravodajské nebo vojenské komunity‘ Říká se, že tři události znamenají trend. Zmíněné ženy jsou ale pouze nejúspěšnějšími ze skoro 60 kandidátů, kteří se v poslední době ucházeli o pozici v Kongresu a kteří podpořili QAnon nebo vyjádřili náklonnost k myšlenkám tohoto hnutí, uvádí liberální výzkumný ústav Media Matters. A co že to vlastně QAnon je?

Trump na Twitteru šířil konspiraci. Sdílel příspěvky spojující Epsteinovu smrt s Clintonem Obsáhlá červnová reportáž magazínu The Atlantic shrnuje základní prvky takto: „Q je členem zpravodajské nebo vojenské komunity a má důkazy, že zkorumpovaní světoví lídři po celém světě tajně mučí děti; pachatelé jsou pevnými součástmi hlubokého státu (spojení používané pro údajnou skupinu vlivných hráčů, kteří ze zákulisí řídí vládu; pozn. ČTK); Donald Trump neúnavně pracuje, aby jejich plány zmařil.“ Jiný popis od reportérů NBC News zněl takto: „QAnon je nepřehlednou konspirační teorií bez jakéhokoli zjevného ukotvení v realitě. V jejím jádru je tvrzení, že anonymní Q na okrajových diskusních fórech 4chan a 8chan vypouští informace o Trumpově přísně tajné válce proti tajnému spolku zločinců v čele s (někdejší ministryní zahraničí) Hillary Clintonovou a hollywoodskou elitou. Pro tato tvrzení neexistují žádné důkazy.“ ‚Konec konspiračních teorií.‘ Trump otočil, zveřejní všechny dokumenty o smrti Kennedyho Příběh nicméně prosakuje do spodních vod vyostřeného politického diskurzu Trumpovy éry a zboží odkazující na QAnon se nyní běžně prodává v místech prezidentových mítinků s voliči. Ačkoli o ní nikdy nehovořil přímo, Trump rozdmýchává plameny konspirační teorie tím, že na Twitteru neustále sdílí příspěvky z účtů hlásících se ke QAnon. Jeho volební štáb loni použil symboliku hnutí v jednom ze svých spotů, který později stáhl. Tohle není jen extrémní forma komunikační strategie zaměřené na spřízněné voliče. Americký Federální úřad pro vyšetřování (FBI) loni v interním dokumentu, jehož obsah unikl do médií, QAnon klasifikoval jako vnitrostátní teroristickou hrozbu. NBC News už dříve napsala, že stoupenci QAnon byli spojováni s neúspěšnou snahou zorganizovat atentát na politika, s ničivým lesním požárem v Kalifornii a s ozbrojenou konfrontací s lokálními policisty v Arizoně. Ruská ‚trollí farma‘ před volbami agresivně rozdělovala USA, vyplývá ze studie Současný prezident je ochoten hnutí přiživovat v internetovém ekosystému, který napomáhá šíření dezinformací. Ještě nebezpečnější je ale to, že tato konkrétní spiklenecká teorie se zdá být sestavena tak, aby prohlubovala úpadek důvěry v instituce životně důležité pro demokracii. Následovníci QAnon stejně jako Trump brojí proti „hlubokému státu“, mezinárodním organizacím, jež pomáhaly po druhé světové válce zachovávat mír, a samozřejmě proti médiím. Republikáni se mohou při pohledu na výše zmíněnou trojici pravděpodobných kandidátů snažit přesvědčit sami sebe, že jde o mimořádné úkazy, a mohou doufat, že Perkinsová a další nepřitáhnou příliš velkou pozornost. Spíše by si ale měli položit otázku, proč mají takoví kandidáti pocit, že se mohou spojovat pod vlajkou Republikánské strany. Nepříjemná odpověď se nachází na samém vrchu kandidátky, u prezidenta Donalda J. Trumpa.