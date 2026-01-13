Je to antikrist, tvrdí ruská rozvědka o konstantinopolském patriarchovi

Ruská rozvědka SVR ve svém prohlášení označila konstantinopolského patriarchu Bartoloměje I. za „antikrista v sutaně“ a za „vtělení ďábla“, a to kvůli údajné prelátově snaze odtrhnout estonskou, litevskou a lotyšskou pravoslavnou církev od moskevského patriarchátu ruské pravoslavné církve.
Bartoloměj tak podle SVR činí za podpory britských zpravodajských služeb i „místních nacionalistů a neonacistů“ tím, že láká duchovní a věřící „do uměle vytvořených náboženských struktur“. Bartoloměj se podle SVR také chystá udělit autokefalii (samostatnost) neuznávané černohorské pravoslavné církve, aby zasadil ránu „zvláště tvrdohlavé“ srbské pravoslavné církvi.

Bartoloměj se znelíbil Moskvě tím, že v roce 2018 konstantinopolský patriarchát zrušil třísetletou podřízenost kyjevských prelátů vůči Moskvě a sejmul klatbu, kterou moskevský patriarchát na ukrajinskou církev a její představitele vyhlásil. V roce 2019 pak Bartoloměj formálně udělil Pravoslavné církvi Ukrajiny autokefální, tedy samosprávný status.

V zemi v té době působila také Ukrajinská pravoslavná církev podřízená moskevskému patriarchátu, která se s Moskvou oficiálně rozešla až po invazi ruských vojsk na Ukrajinu v roce 2022.

Ruskou válku proti Ukrajině Bartoloměj opakovaně odsoudil, zatímco moskevský patriarcha Kirill tuto válku opakovaně podpořil.

