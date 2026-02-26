Kontrarozvědka zatím nesmí vést AfD jako extremistickou, rozhodl soud

Spolkový úřad pro ochranu ústavy (BfV), tedy německá civilní kontrarozvědka, zatím nesmí Alternativu pro Německo (AfD) jako celek označovat za prokazatelně pravicově extremistickou a na základě toho ji sledovat. Rozhodl o tom správní soud v Kolíně nad Rýnem. Soud vyhověl ve zrychleném řízení žádosti strany o zrušení této klasifikace a rozhodl, že BfV musí počkat na výsledek hlavního řízení.
Šéf AfD Tino Chrupalla na akci strany ve městě Brandenburg an der Havel (25. října 2025) | foto: ČTK

Alice Weidelová ve štábu AfD (23. února 2025)
Opoziční AfD jako celek podle soudu v současnosti není zásadně nepřátelská vůči základnímu zákonu, tedy německé ústavě. AfD je po loňských předčasných volbách nejsilnější opoziční stranou ve Spolkovém sněmu. Získala 20,8 procenta hlasů.

Spolkový úřad pro ochranu ústavy, který má v Německu pravomoci civilní kontrarozvědky, loni v květnu celou stranu označil za prokazatelně pravicově extremistickou. Totéž učinily i tajné služby několika spolkových zemí.

Německu se v poslední době opakovaně debatuje, zda AfD zakázat. Na postupu se ale neshodnou ani strany současné koaliční vlády – konzervativní CDU/CSU a sociální demokracie (SPD). Zatímco SPD se s dalšími levicovými stranami vyslovuje pro zákaz, konzervativci říkají, že by se proti nárůstu podpory AfD mělo bojovat především dobrou politikou, která přesvědčí voliče.

