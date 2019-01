Kontrolovala ho ‚ďábelská postava‘. Střelec z Uberu se přiznal k šesti vraždám

KALAMAZOO/PRAHA Řidič Uberu Jason Dalton, který byl obviněn ze spáchání šesti vražd v americkém státě Michigan, se v pondělí ještě před sestavením poroty před státními zástupci přiznal ke všem činům. Tvrdil, že ho k vraždám vedla „ďábelská postava“.

„Chtěl jsem to udělat už nějakou dobu,“ odpověděl před soudcem Dalton na otázku, zda vypovídá dobrovolně. Řidič pro společnost Uber před třemi lety během několika hodin zabil mezi vyzvedáváním zákazníků šest lidí.

I přes protest svého právníka se doznal k vraždám a dalším dvěma pokusům o vraždu, čímž si vyslouží pravděpodobně doživotní trest odnětí svobody bez možnosti zkrácení pobytu ve vězení.



Osmačtyřicetiletý Američan se během slyšení přiznal, že střelil osm lidí na třech různých místech.

Dalton tehdy zabil čtyři ženy před restaurací Cracker Barrel, poté zastřelil sedmnáctiletého chlapce a jeho otce, kteří si prohlíželi automobily před prodejnou pickupů. Při střelbě u restaurace byla postřelena do hlavy i čtrnáctiletá dívka, která naštěstí díky lékařskému zákroku přežila. Osmého člověka postřelil řidič Uberu v rezidenční oblasti.

Soud střelce uznal mentálně způsobilým, ale Dalton při slyšení ani při výpovědích již nevysvětlil, proč pro něj naprosto neznámé lidi zastřelil. Po svém zatčení tvrdil policii, že jej v den útoků kontrolovala skrze aplikaci Uber „ďábelská postava“. Tuto verzi však před soudem nezopakoval.

Podle slov vyšetřovatele Jeffa Gettinga, který vedl vyšetřování, motiv Daltona zůstává neznámý, což policisty „velmi tíží.“ „Všichni to chceme vědět,“ uvedl Getting na tiskové konferenci po soudním slyšení. Dalton je otcem dvou dětí a pracoval dříve jako pojišťovací agent. Do útoků neměl žádný záznam v rejstříku.

Jeho právník Eusebio Solis Daltonovi prý doporučoval, aby nepřiznával vinu, ale řidič Uberu se i tak rozhodl k doznání. „Má k tomu osobní důvody. Nechce, aby jeho rodina, ani rodiny obětí musely procházet celým soudním procesem. Je to jeho rozhodnutí,“ uvedl podle deníku The Guardian Daltonův právník.