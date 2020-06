‚Dítěte jsem se nechtěla vzdát’. Ukrajinský byznys s mateřstvím kvete i v éře covidu, ženy mluví o ničení zdraví

Ukrajina Uzavření hranic kvůli koronavirové pandemii naplno odhalilo tvář a rozsah kontroverzního byznysu s novorozenci na Ukrajině. Pro stovky tamních žen je náhradní mateřství jednou z mála možností, jak si slušně vydělat. Pojí se s tím však velká emocionální zátěž a některé z nich prý platí vlastním zdravím.

Někteří pláčou ve svých postýlkách, jiní jsou odchytáváni, zatímco se snaží kamsi odplazit, další právě krmí chůvy. Řeč je o novorozencích, kteří ale nejsou v porodnici. Místo toho miminka pobývají seřazena ve dvou velkých pokojích hotelu Benátky, obehnaného vysokými zdmi s ostnatým drátem, na okraji ukrajinského Kyjeva.

Jde o děti cizinců, které se narodily náhradním matkám. Na svět byly přivedeny na reprodukční klinice BioTexCom – největším zařízení svého druhu na světě.



Na hotelu tyto děti zůstávají kvůli koronavirové pandemii. Jejich biologičtí rodiče se za nimi z důvodu uzavřených hranic od března nedostali. Jsou tak odkázáni na komunikaci pomocí videohovorů a zoufale se snaží nahrávat své hlasy, kterými se pokouší navázat alespoň vzdálený kontakt se svými dětmi.



Klinika BioTexCom zveřejnila v polovině května video, jež srdcervoucím způsobem zachycovalo složitou situaci rodičů, kteří se nemohou setkat se svými nově narozenými potomky. Centrum takto lobovalo za uvolnění hranic.

Měsíc poté ale nadále zůstává více než 50 novorozenců v rukou sester a chův v hotelu. Celá kauza tak ukazuje na etickou stránku prosperujícího byznysu, jakým náhradní rodičovství na Ukrajině je.

Jedna z mála možností přivýdělku

Mykola Kuleba, ukrajinský komisař pro práva dětí, k této situaci říká, že dosavadní systém, který on sám nazývá porušováním práv dětí, je nutně potřeba změnit. Podle něj by služby náhradních matek pro cizince měly být na Ukrajině zcela zakázány.



Realita je ovšem taková, že v zemi, kde se průměrná mzda pohybuje v přepočtu okolo osmi tisíc korun, je odnošení dítěte pro mnoho chudých žen, zejména z malých měst a vesnic, jednou z mála možností, jak si přijít k penězům.



Poptávka po náhradním mateřství je na Ukrajině velká

Ve městě Vinnytsia, jihozápadně od Kyjeva, Ludmila stále čeká na zbytek peněz, které má obdržet za porod holčičky pro něměcký pár. Ačkoliv porodila v únoru, celou částku stále nedostala. Pravidelně proto informuje svou agenturu (nikoliv reprodukční kliniku, pozn. red.), která jí prý dluží 6 tisíc euro. „Stále mi tvrdí, že kvůli izolaci a uzavření hranic nemohou poslat celou částku,“ říká.

Podle odhadů se každoročně na Ukrajině náhradním matkám narodí několik tisíc dětí.

Přestože děvětatřicetiletá Ludmila podstoupila zavedení embrya v Kyjevě a většinu svého těhotenství strávila ve městě Vinnytsia, agentura ji požádala, aby porodila v Polsku, kde dítě bude moci být zaregistrováno. Zdravotníci v polské nemocnici netušili, že Ludmila je náhradní matka, takové praktiky jsou tam totiž, stejně jako ve většině Evropy, zakázané.

„Holčičky jsem se nechtěla vzdát, plakala jsem,“ říká Ludmila. Dodává, že po dvou dnech, kdy se o malou v nemocnici starala, byla představa, že ji musí dát pryč, nesmírně těžká. „Ale věděla jsem, do čeho jdu.“

Ludmila, svobodná matka tří dětí živící se jako prodavačka, se roky snažila najít bydlení, které by bylo lepší než jedna místnost v hostelu. V roce 2017 tak vyhledala reprodukční kliniku. Z peněz, které získala za náhradní mateřství, dosáhla na půjčku na bydlení. Během prvního náhradního těhotenství trpěla zdravotními problémy, které vyústily v umístění na jednotku intenzivní péče. Přesto se rozhodla, že se náhradní matkou stane podruhé – z vydělaných peněz by totiž byla schopná splatit většinu z půjčky na byt.

Oficiální statistiky neexistují, ale odhaduje se, že každoročně se na Ukrajině narodí náhradním matkám několik tisíc dětí. Osmdesát procent z nich je pro zahraniční páry, které si vybírají Ukrajinu kvůli tomu, že celý proces je zde legální a levný.

Zdravotní i emocionální zátěž

Sergej Antonov, právník specializující se na oblast porodnictví, tvrdí, že některé agentury občas organizují porod dítěte v zahraničí, protože to usnadňuje registrační proces.

Cena za náhradní mateřství začíná v přepočtu někde na 670 tisících korunách, přičemž náhradní matka by z této částky měla obdržet nejméně 260 tisíc. Páry, které by takto chtěly přivést na svět dítě, musí tvořit sezdaní heterosexuální partneři mající lékařské potvrzení o neplodnosti.

Je běžné, že reprodukční kliniky a agentury své reklamy umísťují v novinách, v hromadné dopravě nebo na různých skupinách na sociálních sítích.



Osmatřicetiletá Taťána Schulzynská do těchto skupin píše a snaží se ženy od náhradního mateřství odradit. Myslí si totiž, že za to mnohdy zaplatí svým zdravím a některé z nich dokonce životem. „Ve smlouvách se starají jen o děti, nikoliv o nás,“ říká, zatímco sedí ve svém malém domku v Černigově na severu Ukrajiny.



Schulzynská je matka dvou dětí, která pracovala jako průvodčí. Na reprodukční kliniku se coby náhradní matka rozhodla jít v roce 2013, protože potřebovala splatit bankovní úvěr. Měla tak málo peněz, že jí klinika musela zaplatit i letenku, aby se do Kyjeva vůbec dostala.

Tehdy souhlasila s tím, že odnosí a porodí dítě italskému páru. Během dvou měsíců se ukázalo, že měla v děloze hned čtyři uchycená embrya. Biologická rodina se rozhodla ponechat jen jedno, zbylá tři tak byla chirurgicky odstraněna. V květnu 2014 Schulzynská porodila zdravou holčičku, kterou předala rodičům. Za náhradní mateřství tehdy obdržela částku 9 tisíc eur (zhruba 240 tisíc korun).

O sedm měsíců později musela jít do nemocnice kvůli velkým bolestem v oblasti břicha – lékaři jí diagnostikovali rakovinu děložního čípku. Trvalo skoro rok, než se jí podařilo získat potřebné peníze na operaci. Schulzynská má podezření, že jí nemoc způsobily právě zákroky spojené s náhradním mateřstvím. Žádné důkazy, které by to potvrdily, ale nemá. V blízké době ji čeká další zákrok – lékaři jí budou muset amputovat nohu, do které se rakovina rozšířila.

V roce 2015 podala Schulzynská na kliniku BioTexCom stížnost. Trestní vyšetřování z podezření na poškození zdraví stále probíhá.

Podezření z obchodování s lidmi a řada žalob

Jurij Kovalčuk je bývalý státní zástupce, který dohlížel na řadu trestních řízení vedených proti klinice BioTexCom v letech 2018 a 2019. Říká, že nejméně tři další ženy musely podstoupit odstranění dělohy poté, co absolvovaly náhradní těhotenství na této klinice.



„Pokud by někdo chtěl začít kontrolovat DNA, bylo by zde poměrně hodně skandálů“

Další vyšetřování se podle něj týkala obvinění z podvodu a v roce 2016 dokonce podezření z obchodování s lidmi – poté, co v roce 2011 jeden italský pár zjistil, že dítě, které mělo být údajně jejich, s nimi není geneticky příbuzné.

Kovalčuk byl zbaven postu státního zástupce v loňském roce a je přesvědčený, že to má přímou souvislost právě s vyšetřováním BioTexComu. Napsal proto dopis ombudsmanovi, kde sdělil své obavy ohledně reprodukční kliniky.

Albert Tochilovský, majitel BioTexComu, nepopírá, že v roce 2011 opravdu proběhlo vyšetřování ohledně obchodování s lidmi. Došlo k tomu ale prý z důvodu, že během operací byla zaměněna embrya. Tuto chybu svádí na tehdejší neznalost – klinika za sebou měla pouhý rok fungování. „Nemyslím si, že jsme to byli jen my, kdo dělal chyby. Pokud by někdo chtěl začít kontrolovat DNA, bylo by zde poměrně hodně skandálů,“ říká.



Dodává, že nejméně ve třech případech rovněž došlo k odmítnutí dětí poté, co se narodily se zdravotními problémy. Asi nejznámější je případ Bridget, dcery amerického páru, která přišla na svět v roce 2016 a dodnes žije v sirotčinci na východní Ukrajině. „Byla to pro nás tragédie,“ říká Tochilovský.

Albert Tochilovský - majitel reprodukční kliniky BioTexCom na Ukrajině

Webové stránky společnosti inzerují „nejlepší náhradní matky“ a jakékoliv podvody nebo špatné zacházení se ženami Tochilovský odmítá. Rakovinu Taťány Schulzynské považuje za „nesmysl“ a říká, že firma náhradním matkám poskytuje ochranu.

„Ty ženy nepřišly o své zdraví u nás, ale v porodnicích. Naše klinika provádí reprodukční technologie, ostatní procedury mají na starost státní nemocnice... V mnoha případech platíme kompenzace – pokud je odstraněna děloha, platíme finanční náhradu ve výši, která je stanovená ve smlouvě,“ uvádí Tochilovský.

Náhradní matky se dávají dohromady skrze sociální sítě, kde v různých skupinách sdílí své zkušenosti, rady a také varování před některými agenturami. Světlana Sokolová byla rovněž náhradní matkou a nyní je aktivní v nevládní organizaci Síla matek, jež se problematikou náhradního mateřství na Ukrajině zabývá.

Podle ní počet stížností kvůli týrání a špatnému zacházení významně narostl během koronavirové pandemie. Skupina žen prý uvedla, že jsou smluvně zavázány mít v sobě implantovaná embrya po dobu jednoho roku, dokud neotěhotní. „Díky takovýmto smlouvám se ženy stávají de facto majetkem,“ dodává Sokolová.

Maryna Lehenková pracuje jako právnička v mezinárodní organizaci La Strada zabývající se prevencí obchodování s lidmi a dodržováním lidských práv. Podle ní La Strada obdrží kolem stovky hovorů na kontaktní linku, kde si náhradní matky stěžují na stres z předávání dětí nebo hormonů, které musí brát, aby měly větší šanci na otěhotnění. Vzpomíná rovněž na případ, kdy se jedna žena schovávala v malé vesnici, aby se nemusela vzdát dítěte, jež porodila.

Lehenková proto souhlasí s veřejným ochráncem práv Kulebou, podle kterého by komerční náhradní mateřství mělo být na Ukrajině zakázáno. Naproti tomu Sokolová říká, že je především potřeba pevně nastavit právní rámec, který by náhradní matky chránil. Úplným zákazem by podle ní došlo pouze k tomu, že by se tato činnost převedla do ilegality, ale rozhodně by nevymizela.

Stále vyhledávaný byznys

Navzdory tlaku na regulaci byznysu s náhradním mateřstvím (v ukrajinském parlamentu je hned několik návrhů takových zákonů, pozn. red.), odborníci pochybují, že by se v blízké době situace nějak významně změnila.

Podle Tochilovského by se jeho klinika v případě, že by došlo k ilegalizaci náhradního mateřství, soustředila pouze na darování embryí. „Budoucnost tkví v biotechnologiích a velká část všech peněz půjde do biotechnologií,“ dodává.



Šestadvacetiletá Olga by měla čínskému páru porodit dvojčata koncem tohoto měsíce. Bude to pro ni již druhý porod dvojčat jakožto náhradní matky. Porodit přijela do Kyjeva z malého města na severovýchodě Ukrajiny. S sebou vzala manžela a malého syna a agentura je umístila do nového bytu v pěší vzdálenosti od porodnice.

Olga říká, že se cítí dobře. Občas se setkává s ostatními náhradními matkami, jež žijí v okolí. Za v přepočtu téměř 400 tisíc korun, které za chlapečky obdrží, chce otevřít kavárnu nebo květinářství. „Nikoho jsem nezabila, neokradla, získala jsem tyto peníze poctivým způsobem,“ tvrdí. Její vlastní syn dvojčatům říká “Kirusha a Kirusha“.

Rodiče z Argentiny se konečně setkali se svým dítětem

Jedinou starost, kterou Olga má, je, zdali biologičtí rodiče dětí dorazí před jejich narozením. Jinak se o dvojčata bude muset starat až do doby, než budou moci přijet. Sokolová k tomu dodává, že jsou případy žen, které se o děti musely starat měsíce, než si pro ně jejich rodiče mohli přijet. Vzpomíná na situaci, kdy náhradní matka dítě adoptovala poté, co ho na poslední chvíli jeho biologičtí rodiče odmítli.



Mezitím na kliniku BioTexCom denně přichází novorozenci, kteří se narodili náhradním matkám a jsou zde umísťováni do provizorní školky v hotelu. Skupina párů z Argentiny a Španělska, z nichž některé přicestovaly ještě před uzavřením hranic, se minulý týden s velkou radostí konečně setkala se svými dětmi.

Rafael Aires ze Španělska opatrně vezme svou dceru Martu z dětského pokoje, aby si s ní zahrál. Aires dorazil na Ukrajinu ještě před uzavřením hranic a v době pandemie zde musel zůstat, jeho manželka je zpět ve Španělsku. Ani tato komplikace však páru štěstí nezkazila. Manželé se o dítě pokoušeli osm let. „A teď,“ říká, „ta-dá.“