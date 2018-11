Konzervativci mají údajně dostatek podpisů k hlasování o nedůvěře kabinetu Mayové

LONDÝN/WASHINGTON Konzervativci v britském parlamentu již shromáždili dostatek podpisů, aby mohli vyvolat hlasování o vyslovení nedůvěry kabinetu premiérky Theresy Mayové. Tvrdí to portál BrexitCentral, který se odvolává na nejmenovaný zdroj. Stejnou informaci získala také televize SkyNews. Mayová hájila návrh dohody o brexitu v rozhlase, kde čelila otázkám posluchačů. Je prý dojednána tak, aby podmínky začaly platit od ledna 2021. Exministr pro brexit Davis označil návrh dohody za příšerný.

Mayová není předsedkyní Konzervativní strany, tím je Brandon Lewis, poslanci strany jí ale mohou vyjádřit nedůvěru jako lídrovi. To by znamenalo, že by Mayová musela odejít z křesla předsedkyně vlády. Hlasování o nedůvěře se podle stranických pravidel musí uskutečnit v případě, že o to požádá 15 procent konzervativních poslanců. V současnosti by jich tak muselo dopis předsedovi příslušného výboru poslat 48, což se podle BrexitCentral stalo.



Za snahou vyvolat hlasování o nedůvěře stojí vlivný člen Konzervativní strany a zastánce tvrdého brexitu Jacob Rees-Mogg. Nespokojenci s Mayovou musejí pro její sesazení získat podporu většiny z aktuálních 315 konzervativních poslanců.

Pokud Mayová případné hlasování ustojí, bude to podle analytiků znamenat posílení její pozice. Na základě pravidel nebudou moci konzervativci v příštích 12 měsících zpochybnit její důvěru.

‚Návrh dohody je příšerný‘

Jako příšerný označil návrh rozlukové dohody mezi Evropskou unií a Spojeným královstvím někdejší britský ministr pro brexit David Davis. V dnešním rozhovoru s rozhlasovou stanicí BBC z Washingtonu Davis řekl, že předpokládá odmítnutí návrhu v parlamentu, takže premiérka Theresa Mayová bude muset přijít s alternativou.



„Je to příšerná dohoda,“ řekl Davis a dodal, že je velmi výhodná pro EU. „Tohle nesplňuje požadavky lidí, pro tohle nehlasovali, nesplňuje to ani podmínky manifestu konzervativců,“ prohlásil.

Někdejší ministr odmítl premiérku kritizovat, uvedl ale, že nesouhlasí s jejím tvrzením, že na výběr jsou jen její dohoda, nebo žádná dohoda.

Davis předpokládá, že Dolní sněmovna návrh dohody odmítne, takže vláda bude muset předložit jiné řešení. „Chceme dohodu, která nám vrátí zpět kontrolu nad naší zemí, což tato nehoda neumožní,“ dodal.

Davis působil jako ministr pro vystoupení Británie z EU do července 2018, kdy rezignoval spolu s tehdejším britským ministrem zahraničí Borisem Johnsonem. Jako důvod svého kroku oba politici uvedli nesouhlas s takzvaným plánem z Chequers, ve kterém Mayová stanovila zachování více obchodních vazeb na EU a především volný pohyb zboží. Vládní zastánci úplné britské odluky od unijních struktur jej označili za příliš měkký.