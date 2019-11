Konzervativcům přitížil příliv peněz od Rusů. Na účty jim připutovaly miliony korun

LONDÝN/PRAHA Konzervativní strana britského premiéra Borise Johnsona za poslední rok zaznamenala značný nárůst finančních darů od Rusů. Tyto informace se na veřejnosti objevily v době, kdy vláda zablokovala zveřejnění zprávy tajných služeb o ruském vlivu na referendum o brexitu.

Podle vyšetřování nadace OpenDemocracy obdržela vládní Konzervativní strana mezi listopadem 2018 a říjnem 2019 přinejmenším 489 850 liber (14,5 milionu korun) od ruských podnikatelů – tedy o 150 tisíc liber více než rok předtím.

Vyšetřovatele zaujala především podnikatelka a bankéřka Lubov Černuchinová, jejíž manžel Vladimir pracoval na začátku století jako náměstek ministra financí pro administrativu Vladimira Putina. Černuchinová totiž za poslední rok darovala straně premiéra Johnsona stovky tisíc liber a jen letos v květnu zaplatila 130 tisíc za večeři v přítomnosti premiérky Mayové.

Nejde však o nic výjimečného. Černuchinová, která je roky britskou občankou, například v roce 2014 zaplatila 160 tisíc liber za jeden tenisový zápas s Borisem Johnsonem a tehdejším premiérem Davidem Cameronem. Na stranu druhou nebyli Černuchinovi jedinými ruskými dárci.

OpenDemocracy zaujaly i dary od bankéře Leva Micheva či Alexandera Temerka, který podniká v oblasti energetiky a v minulosti se pohyboval v blízkém okolí premiéra Johnsona. Pravděpodobně nejzajímavějším dárcem ale byla společnost New Century Media, která straně věnovala přibližně 20 tisíc liber (téměř 600 tisíc korun). Podle zjištění OpenDemocracy má totiž tato firma silné vazby na Ruskou federaci (stát jí v roce 2013 zaplatil nemalou sumu za „budování pozitivního obrazu“ Ruska ve Velké Británii).

Konzervativcům dary nevadí

Přestože dary od lidí s ruským původem zacloumaly tento týden britskými médii, Johnsonova strana v tom problém nevidí. „Konzervativní strana nepřijímá dary ze zahraničí – to by bylo ilegální. Všichni dárci žijí v Británii po mnoho let a jsou britskými občany, což jim dává demokratické právo poskytnout dar politické straně,“ uvedl mluvčí strany pro deník The Guardian.

Informace o přílivu ruských darů Konzervativní straně rozhodně premiérovi nepomohly. Přišly totiž v nedobrou chvíli. Začátkem týdne se předseda vlády rozhodl nezveřejnit potencionálně výbušnou zprávu výboru pro tajné služby o možném vměšování Ruska do referenda o brexitu a mnozí komentátoři upozorňovali na možnou souvislost.

Zpráva sněmovního výboru se zabývá obviněním, že různé aktivity placené Kremlem ovlivnily výsledek všelidového hlasování, v němž Britové rozhodovali, zda má země zůstat členem Evropské unie. Zároveň se v ní podle deníku The Guardian objevují tvrzení, že britskou politiku ovlivňovaly ruské peníze, jejichž příjemcem byla především Konzervativní strana. Poslanci také prověřovali, zda se Moskva před třemi lety snažila referendum ovlivnit ve prospěch brexitu.

Výbor pro bezpečnost a tajné služby na zprávě pracoval 18 měsíců, do Downing Street ji poslal 17. října a zveřejněna měla být na začátku tohoto týdne. Před výborem svědčil například bývalý agent britské rozvědky (MI6) Christopher Steele, jenž ve volebním roce 2016 dodal americkým demokratům informace o údajných vazbách republikánského prezidentského kandidáta Donalda Trumpa na Rusko. Publikaci dokumentu daly zelenou i britské tajné služby, které se na něm podílely.

Dominic Cummings při rozhovoru pro Reuters.

Celou situaci pak premiérovi ztížil i článek Sunday Times o svědectví vládního whistleblowera. Podle něj panují v Downing Street 10 "vážné obavy“ z vazeb hlavního vládního poradce Dominica Cummingse na Rusko. Muž s přístupem k premiérovi totiž strávil v Rusku několik let v 90. letech a kolem jeho aktivit existuje spousta otazníků. Labouristická poslankyně Emily Thornberryová tak začátkem týdne požadovala, aby úřad vlády zveřejnil informace o tom, jakou má Cummings bezpečnostní prověrku.