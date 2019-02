‚Korekce hranic.‘ Putin odsouhlasil výměnu srbského území s Kosovem

BĚLEHRAD Ruský prezident Vladimir Putin již před lety odsouhlasil ideu o změně hranice s Kosovem, řekl v pátek srbské televizi Pink ministr zahraničí Srbska Ivica Dačić. Podle něj s ruskou hlavou státu celou záležitost osobně prodiskutoval srbský prezident Aleksandar Vučić. Podrobnosti plánu na výměnu území, který je oficiální pozicí Bělehradu, však ministr neuvedl.

„Před pěti lety Putin odsouhlasil tento návrh. Osobně jsem s Putinem mnohokrát já i Vučić mluvil,“ řekl Dačić, který se tento týden postaral o rozruch, když řekl, že změna hranice s Kosovem je oficiálním návrhem Srbska na řešení kosovské otázky. U příležitosti lednové návštěvy ruského prezidenta v Bělehradě šéf srbské diplomacie pro televizi N1 řekl, že „Putin nečiní rozhodnutí, ale ptá se nás, jaké řešení to bude“. „Pravidelně si s ním v posledních pěti šesti letech vyměňujeme informace,“ dodal.



S plánem poprvé přišel loni v létě srbský prezident Vučić, jeho kosovský protějšek Hashim Thaçi se k němu následně připojil, když hovořil o „korekci hranice“. Podrobnosti kolem těchto úvah ani jeden otevřeně na veřejnosti neřekl. Podle médií by ale mělo jít o výměnu převážně Srby obývaného severu Kosova za oblast Preševského údolí na jihu Srbska, kde žije silná albánská menšina.

Vzkříšení křivd?

Vučić i Thaçi jsou v posledních letech ústředními postavami dialogu mezi Bělehradem a Prištinou o normalizaci vztahů. Ten je však momentálně u ledu, neboť srbští činitelé odmítají s Kosovem jednat, dokud Priština nezruší stoprocentní celní přirážku, uvalenou loni v listopadu na srbské zboží.

USA a někteří představitelé EU uvedli, že by nebyli proti dohodě o výměně území, pokud by se na tom Srbsko a Kosovo domluvily. Německá kancléřka Angela Merkelová ale změnu hranic na Balkáně odmítla s tím, že by to mohlo vzkřísit křivdy z válek v 90. letech. Plán odmítá také kosovský premiér Ramush Haradinaj.

V roce 2008 kosovští Albánci vyhlásili jednostranně nezávislost Kosova, kterou sice uznalo něco přes polovinu členských států OSN (včetně Česka a většiny dalších zemí Evropské unie), ale nikoli Srbsko. Stanovisko Bělehradu podporuje zejména Rusko, ale například i Čína a pět členů EU, mezi něž patří i Slovensko.