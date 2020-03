Koronavirus posílil čínského Velkého bratra. Opatření proti nákaze zůstanou i po jejím konci

ŠANGHAJ/PRAHA Epidemie koronaviru nahrála čínské vládě. Nákaza totiž umožnila zavedení mnoha bezpečnostních opatření, která podle expertů zůstanou i po jejím odeznění. Komunistické straně se již teď vrací sebevědomí, a dokonce plánuje i oslavný seriál o Wu-chanu.

„Monitorování lidí již bylo všudypřítomné i předtím. Epidemie jen učinila sledování, které běžně nevidíme, očividným,“ uvedla pro deník The Guardian třiadvacetiletá Chen Weiyová, žijící v Šanghaji. Ví, o čem mluví. Každý den, když dorazí do práce, musí projít zdravotní prohlídkou, oskenovat speciální QR kód a registrovat se, než dojde do kanceláře. Stejně jako ona se za poslední dva měsíce musely přizpůsobit nové úrovni vládního sledování i miliony dalších čínských občanů.

Uzavírání měst do karantény bylo totiž jen začátek všech opatření, která čínský komunistický systém zavedl. Už jen cesta domů či do práce vyžaduje na člověku zapsání se do několika registrů, které ukládají jméno, číslo občanského průkazu, teplotu i záznamy o cestování.

Odměny za „práskání“

Telefonní operátoři monitorují pohyb všech lidí, zatímco sociální sítě poskytují horké linky, na nichž mohou lidé nahlásit někoho, kdo se jim zdá nakažený. Některá města dokonce za takovéto „práskání“ nabízejí odměny.

Velký bratr ale nespoléhá jen na lidi – čínské společnosti nedávno uvedly do provozu kamery se systémem rozpoznávání obličejů, které jsou schopné detekovat zvýšenou teplotu lidí v davu či označit a identifikovat ty, kdo nenosí roušku. Zprovozněny byly rovněž aplikace s osobními zdravotními informacemi, které upozorní jejich majitele, zda se v jejich okolí nenachází někdo nakažený.

Podle úřadů „jde o výjimečnou dobu“ se speciálními opatřeními. A zatímco počty nemocných v zemi klesají – v pondělí večer registrovali v Číně celkem 80 739 nakažených a přes 3 tisíce mrtvých –, odborníci se obávají, že nařízení setrvají i poté, co hrozba koronaviru odezní nadobro. Podobně tomu bylo i po letních olympijských hrách v Pekingu v roce 2008 či po šanghajském Expu 2010.

„Po těchto velkých akcích se techniky masového sledování staly permanentní součástí života,“ sdělila deníku The Guardian Maya Wangová z nevládní neziskové organizace Human Rights Watch. „Omezování pohybu občanů se během šíření koronavirové nákazy přeneslo velice rychle z papíru do reality. Využití technologií ke kontrole je mnohem vtíravější a lidé nemají možnost protestovat,“ dodala.

„Sledování se stává ‚novým normálem‘. Otázkou zůstává, jakou míru monitorování budou občané ochotni tolerovat,“ vysvětlil Stuart Hargreaves z Čínské univerzity v Hongkongu.

Kontrola se neodehrává jen ve virtuálním prostředí. Tisíce vojáků v ulicích pravidelně kontrolují chodce a ptají se jich, kam v minulosti cestovali, uzavřená jsou i náboženská místa a zakázané je jakékoliv shromažďování, menší večírky a bankety nevyjímaje. Porušení bezpečnostních opatření vláda podle agentury Xinhua nebude tolerovat. Lidem, kteří by například porušili karanténu, může hrozit odnětí svobody od tří do sedmi let.

Návrat vládního sebevědomí

Klesající čísla o počtu nakažených novým koronavirem vracejí čínskému vedení a jeho propagandě sebevědomí. V minulých dnech najala státní vysílací komise několik oceňovaných scenáristů. Jejich úkol je prostý: přímo ve Wu-chanu, který byl v minulých týdnech epicentrem šíření infekce způsobené novým koronavirem, mají sbírat podklady pro natočení nového televizního seriálu. Jeho pracovní název zní Spolu a má pojednávat o hrdinských obyvatelích města, kteří společným úsilím a díky maximální možné disciplíně dokázali překonat zákeřnou nemoc. Vysílat se má už v říjnu letošního roku.

I když je třeba na oficiálně uveřejňovaná čísla svědčící o snižujícím se počtu nakažených pohlížet opatrně, přesto mnohé nasvědčuje tomu, že Čína dostala nákazu skutečně pod kontrolu. Potvrzuje to i Světová zdravotnická organizace (WHO), když její mluvčí Burce Aylward nedávno uvedl, že „odvážný čínský přístup vůči rychlému rozšíření nákazy bezpochyby změnil celý průběh epidemie“.

Ve státních médiích se nyní objevují těžko skrývané pocity triumfalismus, a to hlavně, pokud jde o popisování situace v jiných státech zasažených nemocí Covid-19: v Íránu, Jižní Koreji, Itálii, případně v USA.