Koronavirová pandemie bude za dva roky minulostí, věří šéf WHO Tedros

Ženeva Světová zdravotnická organizace (WHO) doufá, že koronavirová pandemie bude za méně než dva roky minulostí. Řekl to v pátek podle agentury Reuters šéf organizace Tedros Adhanom Ghebreyesus. Poukázal na to, že dva roky trvala pandemie španělské chřipky, která propukla v roce 1918.

WHO byly vždy opatrná v odhadech toho, jak rychle se podaří pandemii zastavit, protože dosud není k dispozici prověřená očkovací látka. Nyní WHO doufá, že koronavirová pandemie bude kratší než španělská chřipka a potrvá méně než dva roky, pokud se svět sjednotí a nalezne vakcínu.

Austrálie chce dodat vakcínu na koronavirus od AstraZenecy všem svým obyvatelům zdarma. Musí ale být účinná Španělská chřipka se zastavila po dvou letech, připomněl Tedros. „A v naší nynější situaci s větším množstvím technologií a samozřejmě s větším propojením má virus lepší možnosti se šířit, může se rychle stěhovat, protože dnes jsme více propojeni,“ upozornil šéf WHO na brífinku v Ženevě. „Ale zároveň také máme technologii na to, abychom ho zastavili a znalosti, jak ho zastavit. Takže máme nevýhodu globalizace, blízkosti, propojenosti, ale výhodu lepších technologií,“ řekl Tedros. „A tak doufáme, že tuto pandemii ukončíme za méně než dva roky,“ dodal a vyzval státy k „národní jednotě“ i „globální solidaritě“. Za klíčové Tedros označil maximální využití nástrojů, které už máme k dispozici, a vyjádřil naději, že přibudou další, jako je vakcína. Infekční nemoc covid-19 dosud celosvětově chytilo téměř 23 milionů milionu lidí a téměř 800 000 lidí s nákazou zemřelo.