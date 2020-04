Koronaviru v Británii podlehlo 41 000 lidí, tvrdí analýza. Oficiální statistika uvádí o polovinu nižší číslo

LONDÝN V Británii s nemocí covid-19 zemřelo již více než 41 000 lidí. Vyplývá to z analýzy, kterou ve středu zveřejnil list Financial Times (FT). Oficiální úterní statistika britského ministerstva zdravotnictví přitom hovoří o 17 337 obětech nemoci z koronaviru. Zatímco vládní statistika ale zahrnuje jen lidi s pozitivními testy na SARS-CoV-2, kteří zemřeli v nemocnicích, analýza zveřejněná britským listem počítá i s oběťmi mimo ně, tedy především v domovech seniorů, pečovatelských domech a domácnostech.

Analýza listu Financial Times je založená na datech, která britský statistický úřad (ONS) zveřejnil v úterý. Podle nich zemřelo v Anglii a Walesu od pátku 3. do pátku 10. dubna celkem o 8000 lidí více, než je v toto období roku běžné. Celkem zemřelo 18 516 osob, tedy nejvíce za posledních více než 20 let. Podobný trend lze podle britských statistiků vysledovat i ve Skotsku a Severním Irsku.



Podle zástupce ONS Nicka Stripea jsou aktuální data bezprecedentní, zvlášť vzhledem k tomu, že počasí bylo v daném týdnu slunečné a teplé. Právě srovnávání celkového počtu úmrtí, ať už měla jakoukoli příčinu, je podle profesora Davida Spiegelhaltera z Cambridgeské univerzity nejspolehlivějším ukazatelem toho, jaký má pandemie v Británii na úmrtnost vliv.

List Financial Times nicméně upozornil, že data statistický úřad dostává zhruba se čtyřdenním zpožděním. List proto využil ve své analýze poslední trendy a na základě matematických propočtů dospěl k názoru, že s nemocí covid-19 zemřelo do 21. dubna celkem 41 102 lidí. Z toho téměř 38 000 jen v Anglii a Walesu, necelých 3000 ve Skotsku a asi 500 v Severním Irsku.

Má země vrchol pandemie za sebou?

Analýza rovněž naznačuje, že by Británie mohla mít vrchol pandemie již za sebou. Celkový počet úmrtí totiž podle ní od 8. dubna klesá a to i navzdory úternímu oznámení ministerstva zdravotnictví o tom, že nově s nemocí covid-19 v nemocnicích zemřelo 823 lidí.

Podle statistického úřadu ONS po nakažení koronavirem zemřelo v Británii 84 procent lidí v nemocnicích. Téměř celý zbytek pak v domovech pro seniory, pečovatelských domech a hospicích.

Podle profesora Spiegelhaltera z univerzity v Cambridge v úmrtních listech mnoha lidí, kteří zemřeli letos, nestojí jako příčina smrti covid-19, ačkoli koronavirus přímou či nepřímou příčinou byl. Důvodem je i opatrnost a nejistota lékařů tváří v tvář nové nemoci.

Nepřímými oběťmi pandemie jsou pak podle Spiegelhaltera i ti lidé, kteří zemřeli kvůli tomu, že se v době pandemie obávali jít s jinými obtížemi k lékaři. „Nic ale nenaznačuje, že by vedlejší škody - ať už jsou jakkoli velké - byly tak velké, jako ty, které způsobuje covid-19,“ dodal Spiegelhalter.