Koronavirus asi není produktem čínských laboratoří, jistotu ale nemáme, tvrdí Pentagon

Washington Velení americké armády se přiklání k názoru, že původ nynější globální nákazy je přírodní a že koronavirus nebyl vyvinut v čínských laboratořích. Na tiskové konferenci ve Washingtonu to v úterý řekl šéf sboru náčelníků štábů Mark Milley. Úplnou jistotu ale Pentagon nemá, dodal americký generál.

„V nejrůznějších médiích a na sociálních sítích koluje spousta pověstí a spekulací,“ konstatoval Milley. „Není divu, že se o to upřímně zajímáme také my a že se tím zevrubně zabývají i tajné služby,“ prohlásil. Závěry jsou podle šéfa generálního štábu USA neurčité. „Převažující důkazy naznačují, že původ je přírodní. Jistě to ale nevíme,“ řekl.



Informace o čínském podílu na umělém vytvoření koronaviru se objevují poměrně často. Podezření, že virus byl v Číně vyvinut uměle, podle nedávné zprávy listu Daily Mail sdílí i někteří britští politici. Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) se koronavirus začal šířit z čínského Wu-chanu, kde se první pacient nakazil od živého zvířete. Někteří vědci upozorňují, že právě ve Wu-chanu je největší čínská virologická laboratoř.