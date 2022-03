Čína kvůli testování na covid uzavře megapoli Šanghaj, továrny musí pozastavit výrobu

První uzavírka ve dnech 28. března až 1. dubna se podle agentury Reuters bude týkat převážně oblasti východně od řeky Chuang-pchu, která městem protéká. Druhá část finanční metropole Číny bude uzavřena ve dnech 1. až 5. dubna.

V oblastech, kde se zrovna bude testovat, nebude fungovat veřejná doprava ani taxislužby. Všechny firmy a továrny budou muset pozastavit výrobu, nebo nechat své zaměstnance pracovat z domova. Výjimkou budou instituce nabízející veřejné služby nebo dodávající potraviny.

S novou vlnou koronaviru se Šanghaj potýká asi měsíc. V sobotu město se zhruba 26 miliony obyvatel zaznamenalo 2631 případů covidu-19 u lidí, kteří nemají příznaky nemoci, a 47 případů u lidí s příznaky.

Ve srovnání s mnoha regiony světa to sice nejsou vysoké počty, Čína ale prosazuje politiku usilující o úplné zastavení šíření nákazy, která se právě z této nejlidnatější země světa v roce 2020 rozšířila do světa.

Na sociálních sítích se také objevují záběry z takzvaných karanténních táborů, kam země posílá obyvatelé uzavřených čínských měst. Ti si stěžují na nuzné podmínky v nich, velmi přísná pravidla vládnou i v samotných městech.

Místnosti jsou podle nich velmi malé, je v nich zima a nikdo jim nepodává jídlo. „Nic tu není, jen základní nutnosti. Nikdo nás nekontroluje, co je to za karanténu,“ uváděl jeden příspěvek na čínské sociální síti Weibo.

Už na konci minulého roku Čína bojovala s ohniskem koronavirové infekce ve městě Si-an, které leží asi 900 kilometrů od Pekingu. Úřady nařídily zpřísnění karantény pro zhruba 13 milionů tamních obyvatel a kompletní dezinfekci města. Úřady však přiznaly, že mají problémy s dodávkami potravin a dalších nezbytností do domácností.

Omikron dorazil poštou, tvrdí Čína

Obyvatelé jihočínského města Kanton musejí podstoupit PCR test, pokud obdrží poštu ze zahraničí. Příjemce balíčků z ciziny k tomu automaticky vyzve SMS.

V hlavním městě se totiž nakažlivější variantou omikron nakazil jeden z obyvatel, ačkoli v něm platí přísná protiepidemická opatření.

Infikovaná žena přitom v nedávné době neopustila město, a proto nemohla nákazu do země přivézt. Úřady se tak pustily do vyšetřování kontaktů a pohybů nakažené ženy. Zjistily, že Číňanka obdržela zásilku od společnosti DHL z Kanady, která do Pekingu dorazila přes Hongkong. Vzorky odebrané z obálky a dokumentů pak skutečně potvrdily výskyt koronaviru.

Koronavirus se do světa začal šířit koncem roku 2019 právě z Číny, ale nejlidnatější země světa podle oficiálních statistik registruje mnohonásobně méně prokázaných infekcí než například evropské státy. Dosud se tam nakazilo něco přes 100 tisíc lidí, zemřelo 4 636 z nich.