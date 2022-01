Exploze omikronu způsobila v USA výpadek služeb, selhávají školství i doprava

Počty nově odhalených nákaz v USA prudce stoupají od poloviny prosince a jsou již několik dní vysoko nad nejvyššími hodnotami z loňské zimy.

Proti dřívějším vlnám podle všeho končí výrazně menší podíl nakažených na nemocničním lůžku, tlak na zdravotnictví je ale za exploze infekcí enormní. Nejen nemocnice pak trápí personální problémy v důsledku izolace infikovaných pracovníků.

„Sanitky v Kansasu uhání směrem k nemocnicím, ale často mění směr, protože nemocnice jsou plné. Nedostatek zaměstnanců v New York City způsobuje zpoždění svozu odpadu i v metru a oslabuje hasiče a další krizové složky,“ popsala situaci agentura AP.

Vedení letiště zavřelo bezpečnostní kontroly v největším terminále ve Phoenixu a školy po celé zemi těžko hledají učitele do svých tříd, dodává agentura.

Školy, nemocnice a různé další orgány se podle ní snaží všemi možnými prostředky zachovat provoz, ovšem mají obavy o udržení aktuálního stavu. Například posádky sanitek v okrese Johnson v Kansasu teď údajně pracují až 80 hodin týdně.

Nemocnice přerušily neurgentní péči

Kdy aktuální vlna americké epidemie dosáhne vrcholu, při tom není jasné. Ředitelka Střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) Rochelle Walenská v pátek vyjádřila názor, že se tak dosud nestalo.

Jedním z nejhůře zasažených států je aktuálně devatenáctimilionový New York, kde je hospitalizováno přes deset tisíc pacientů s koronavirem.

Podle listu The New York Times (NYT) regionální vláda v sobotu rozšířila seznam nemocnic, které musí přerušit aspoň na dva týdny neurgentní péči, přičemž po úpravě čítal čtyřicet zdravotnických zařízení. Žádné z nich není v New York City.

Celkově bylo v sobotu v amerických nemocnicích na 138 tisíc lidí s koronavirem, uvádí na svém webu deník The Washington Post. Bilance hospitalizací se tak dostala na úroveň nejhorší fáze předchozí zimní vlny epidemie.

Zároveň platí, že v součtu je zahrnutých i mnoho pacientů, u nichž covid-19 není příčinou hospitalizace. Některé nemocnice hlásí, že případy „vedlejšího covidu“ tvoří okolo poloviny všech pacientů s pozitivním testem na koronavirus.

Vytíženost zdravotnictví bude dál narůstat

Vytíženost zdravotnictví zřejmě bude v následujících dnech dál narůstat, neboť vzestup denních počtů infekcí zatím neskončil. Z grafu na webu NYT nicméně vyplývá, že ke konci týdne zpomalil. Průměrný přírůstek z posledního týdne podle deníku po sobotě činil skoro 660 tisíc nákaz na den.

„Musíme snížit ten obrovský objem infekcí,“ napsal na Twitteru děkan fakulty veřejného zdraví na Brownově univerzitě Ashish Jha.

Vazba mezi nákazami a hospitalizacemi je podle něj při šíření omikronu mnohem slabší než dříve, avšak zdravotnictví je v problémech. „Nadále mám velké obavy ohledně schopnosti našich nemocnic postarat se v příštích šesti týdnech o všechny, kdo potřebují péči,“ uvedl Jha.

USA od začátku pandemie zaznamenaly na 835 tisíc úmrtí souvisejících s covidem-19. Denní počty aktuálně také narůstají, na každý z posledních sedmi dní připadalo asi 1500 mrtvých.