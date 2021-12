Omikron se v Británií rychle šíří. V Londýně může za 40 procent případů covidu

„O omikronu víme, že se šíří fenomenální rychlostí, jakou jsme dosud neviděli, každé dva až tři dny se počet těchto infekcí zdvojnásobí,“ řekl Javid. „To znamená, že čelíme přílivové vlně infekce, znovu tu máme závod mezi vakcínou a virem,“ dodal.

Jenom v Londýně se podle Javida varianta omikron podílí zhruba na 40 procentech všech případů infekce způsobující onemocnění covid-19.

Po odhalení prvních případů omikronu ve Spojeném království 27. listopadu britský premiér Boris Johnson vyhlásil přísnější omezení a v neděli varoval, že země čelí „přílivové vlně“ koronavirové varianty omikron.

V Anglii od pondělí platí nové protiepidemické restrikce. Obyvatelé, kterým to zaměstnání umožňuje, mají povinnost práce z domova a pro vstup do nočních klubů a dalších míst s větším počtem lidí je potřeba covidový certifikát.

Britské úřady tvrdí, že pokud nebudou podniknuty příslušné kroky, mohl by se omikronem nakazit milion lidí do konce tohoto měsíce. Varianta přitom podle vědců může infikovat i lidi se dvěma dávkami vakcíny.

Johnson, který čelí kritice kvůli pořádání večírků během loňských lockdownů, vyzval lidi, aby si nechali aplikovat třetí, posilující dávku vakcíny v zájmu „našich svobod a našeho způsobu života“.

Dosavadní data ukazují, že účinnost vakcín proti symptomatickým infekcím způsobeným omikronem je u lidí se dvěma dávkami vakcíny výrazně snížena, ale třetí dávka ochranu zvyšuje až na více než 70 procent.

Javid řekl, že v Anglii pouze deset lidí s touto variantou bylo hospitalizováno. Přestože příznaky jsou v těchto případech možná mírnější, rychlé šíření znamená, že pokud vláda nebude konat, mohlo by být zdravotnictví přetíženo, upozornil Javid.

„I když je virus mírný, malé procento lidí z velmi velkého počtu pořád může způsobit vysoký počet hospitalizací,“ řekl ministr. „Dvě dávky nejsou dostatečné, ale tři dávky už poskytují skvělou ochranu proti příznakové nákaze,“ dodal Javid.

V Británii se tvoří dlouhé fronty na očkování

Johnson v nedělním televizním projevu uvedl, že každý způsobilý člověk ve věku minimálně 18 let v Anglii bude mít možnost dostat svou posilující dávku před Novým rokem. Původně měl být nejzazším termínem pro možnost dostat posilující dávku konec ledna. Předpokládá se, že očkování se urychlí také ve Skotsku, Walesu a Severním Irsku.

U britských očkovacích center se v pondělí tvořily dlouhé fronty, napsala agentura AP, podle níž lidé uposlechli výzvy vlády, aby si všichni dospělí do konce měsíce nechali dát posilující dávku. Vládní web, přes který si lze termín očkování objednat, sotva odolává náporu žádostí. Až do středy ale nebude internetový systém objednávek k dispozici lidem mladším 30 let.

V Británii je aktuálně naočkováno dvěma dávkami proticovidové vakcíny více než 80 procent lidí starších 12 let a 40 procent dospělých už má tři dávky, uvedla AP. Doočkovat zbytek dospělých do konce měsíce bude obrovská výzva, neboť předpokládá podávání milionu dávek denně.

Na Slovensku nákaza klesá

Slovensko minulý týden během stávající silné třetí vlny epidemie nemoci covid-19 zaznamenalo poprvé po třech týdnech méně nových potvrzených případů koronavirové infekce. Podle datových analytiků počet covidových pacientů v nemocnicích jako nejdůležitější ukazatel ale klesl jen mírně. Jde však o variantu delta. Další vývoj může ovlivnit nová varianta koronaviru omikron, která byla v pátek zjištěna už i na Slovensku.

Analytici upozornili, že Slovensko má nadále málo naočkovaných starších obyvatel, kteří patří v souvislosti s koronavirovou nákazou k nejohroženějším. Slovensko se v EU nadále řadí k zemím s nejnižším podílem obyvatel očkovaných proti covidu-19.

První případ omikronu v Číně a Pákistánu

Čínské zdravotnickéúřady v přístavním městě Tchien-ťin zjistily první případ varianty omikron v pevninské části země, informoval Reuters s odvoláním na místní média. Nákaza se potvrdila u cestujícího, který 9. prosince přicestoval do města ze zámoří. V současné době se léčí v nemocnici. Už dříve se nákaza variantou omikron potvrdila v poloautonomní provincii Hongkong.

Též Pákistán potvrdil první případ této varianty. Pákistánský Národní ústav zdraví (NIH) oznámil, že první případ omikronu se potvrdil v nejlidnatějším městě Karáčí. „NIH se podařilo potvrdit, že nedávný podezřelý vzorek z Karáčí je skutečně varianta omikron,“ uvedl NIH na twitteru.

Omikron už je v polovině států USA

Denní bilance nově nakažených v USA po dva měsíce klesaly, v posledních dvou týdnech jsou však znovu na vzestupu i díky nakažlivější variantě delta. Na 99 procent všech zaznamenaných případů nyní náleží právě této variantě, uvedla ředitelka Střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) Rochelle Walenská. Případy nákazy variantou omikron zaznamenala více než polovina amerických států.

Nejvyšší počet nakažených v poměru k počtu obyvatel registrují státy více na severu, kde je zároveň chladnější podnebí, včetně Vermontu, New Hampshire či Michiganu.

Na vzestupu je i počet pacientů s covidem-19 hospitalizovaných v nemocnicích, který od konce listopadu vzrostl o 20 procent. Počet zemřelých za poslední měsíc narostl o 4,6 procenta a podle propočtů Reuters jejich celkový počet od počátku epidemie v neděli překonal hranici 800 000.