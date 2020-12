Koronavirus se celosvětově potvrdil už u více než 70 milionů lidí. Nejvíce nakažených má USA

Washington Koronavirus se od počátku pandemie celosvětově prokázal u více než 70 milionů lidí, přes 1,59 milionu z nich zemřelo. Vyplývá to ze statistik Univerzity Johnse Hopkinse (JHU), která vývoj pandemie covidu-19 globálně monitoruje. Nejhůře zasaženými zeměmi jsou co do počtu nakažených Spojené státy, Indie a Brazílie.

Virus SARS-CoV-2 byl dle milánské univerzity v Itálii již loni v listopadu. Lékaři ho považovali za spalničky Koronavirus, který způsobuje onemocnění covid-19, se patrně mezi lidmi začal šířit před rokem v Číně. Od té doby k pátku zdravotnické úřady světových zemí nahlásily na 70 025 535 infekcí a 1 590 323 obětí.

V absolutních počtech mají nejvíce nakažených Spojené státy se zhruba 328 miliony obyvatel, které registrují přes 15 milionů infikovaných. Následuje 1,4miliardová Indie s téměř deseti miliony nemocných a Brazílie, v níž žije zhruba 210 milionů obyvatel, s 6,8 miliony nakažených. Z evropských zemí mají nejvíce nakažených Francie, Británie a Itálie.