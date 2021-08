Americký odpůrce roušek a vakcín podlehl covidu. Sám se léčil aspirinem a ivermektinem

Otec tří dětí se léčil doma aspirinem, tabletami vitaminu C a ivermektinem. Až později ho příbuzní přesvědčili, aby šel do nemocnice. „Byl tak tvrdohlavý. Nechtěl navštívit lékaře, protože nechtěl být součástí statistik testů na covid,“ řekla podle The Times jeho žena Jessica Wallaceová, která je nyní počtvrté těhotná.

Třicetiletý Caleb Wallace zemřel v sobotu v Shannon Medical Center ve městě San Angelo. Na umělou plicní ventilaci byl připojen od 8. srpna. Jeho manželka a děti byly očkovány a nosily roušky.

„Caleb mi řekl, že roušky mě neochrání. Ale chápal, že je chci nosit. Cítím se lépe, když vím, že možná někoho chráním nebo se viru sama vyhýbám,“ řekla vdova.

Wallace vedl „shromáždění svobody“ na protest proti koronavirovým opatřením, mezi která patří nošení roušek a respirátorů nebo očkování. Jednalo se podle něj o porušování lidských práv. „Mně záleží na svobodě víc než na vašem osobním zdraví,“ prohlašoval.

