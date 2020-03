Bratislava má nákupní horečku za sebou. Centrum města zeje prázdnotou, zmizely i dopravní zácpy

Bratislava Lidé v Bratislavě mají nákupní horečku v obavě z koronaviru už za sebou. Ven chodí spořádaně v rouškách. Mnoho lidí je u Dunaje a v bratislavských lesoparcích, historické centrum města je liduprázdné, zmizely dopravní zácpy, popsal situaci ve slovenském hlavním městě třiadvacetiletý Alexandr Grmela. Pochází z Třebíčska a v Bratislavě pracuje několik let v gastronomii.

Slovenské restaurace už jsou téměř dva týdny zavřené. Jedno z opatření proti šíření nákazy pro Grmelu znamená jen 60 procent příjmu. „A protože dělám v gastronomii, je to 60 procent z minimální mzdy,“ řekl. Příjmy jeho přítelkyně se ztenčily ještě výrazněji, je živnostnice provozující kosmetický salon. Musela ho uzavřít, příjem má pouze z prodeje přípravků na dálku. „Zatím stát žádnou náhradu za to, že musela zavřít, nestanovil. Jediné, co vymysleli, je, že může odložit úhradu sociálního a zdravotního pojištění. Vypadá to tak, že to odloží o měsíc nebo o dva a pak to bude muset naráz celé doplatit,“ uvedl.



Podnik, ve kterém Grmela pracuje, nezřídil rozvoz jídla ani výdejní okénko, což opatření povolují. „Mám kolegy, kteří takto fungují. Jeden z lidí prostě vzal auto a začali rozvážet, i když to před tím neprovozovali, ale tržby to v žádném případě nezachraňuje. Hlavně na to nepotřebují tolik personálu, polovina ho je doma. Někde rozdali nekompromisně celému personálu výpověď,“ uvedl.

Šanci na výdělek dostal Grmela díky brigádě pro řetězec Tesco. Bude rozvážet nákupy, které si lidé teď ve větším objednávají, alespoň částečně tak pokryje výpadek příjmů.

„Venku se pohybuje relativně dost lidí, teď jsme se vrátili se z Lidlu, kde bylo plné parkoviště, košíky už ale tak nepřetékají, první vlna paniky už asi odezněla,“ řekl. Na Slovensku jsou stejně jako v Česku otevřené především obchody s potravinami či lékárny. V neděli musí zůstat uzavřené všechny obchody. „Premiér řekl, že obchody to mají využít k dezinfekci a že si mají prodavačky odpočinout, ale to půjde asi těžko, když budou mít sanitární den,“ míní Grmela.

Všichni podle něho chodí v rouškách, často v podomácku šitých. Lze je ale ještě pořád objednat přes internet. „Nám ve středu dorazila zásilka obyčejných po deseti eurech (asi 280 korun), ale stejné se prodávají i za 25 euro (asi 690 korun),“ dodal.

Slovensko, které má zhruba 5,5 milionu obyvatel, dosud potvrdilo 216 nakažených koronavirem. Země ale v přepočtu na obyvatele zatím otestovala méně lidí než například sousední Česko či Rakousko.