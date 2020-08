Koronavirus ve Švédsku má značné následky, letos tam zemřelo nejvíc lidí za posledních 150 let

Stockholm Ve Švédsku v první polovině letošního roku zemřelo nejvíce lidí ve srovnání se stejným obdobím posledních 150 let. Informoval o tom ve středu švédský statistický úřad. Dohromady od ledna do června ve více než desetimilionové skandinávské zemi zemřelo 51 405 lidí, z toho zhruba 4500 úmrtí souviselo s koronavirovým onemocněním covid-19. To si dosud vyžádalo už na 5800 švédských životů, napsala ve středu agentura Reuters.

Švédsko se za pandemie v Evropě vymykalo liberálním přístupem k boji s infekcí, když spoléhalo spíš na doporučení než na zákazy. Ve srovnání s ostatními severskými státy pak mělo zdaleka nejvyšší počet zemřelých s covidem-19 na počet obyvatel, i když číslo bylo nižší než například v Británii nebo Španělsku. To patrně také přispělo k celkově rekordnímu počtu úmrtí. Letošní počet úmrtí v prvním pololetí překonal smutnou statistiku z roku 1869, kdy ve Švédsku zemřelo 55 431 osob, což byl částečně důsledek tehdejšího hladomoru. Švédsko tehdy přitom mělo přes čtyři miliony obyvatel. Koronavirová nákaza způsobila, že celková úmrtnost byla letos zhruba o deset procent vyšší než byla pro dané období v uplynulých pěti letech. V dubnu byl počet úmrtí téměř 40 procent nad průměrem kvůli prudkému nárůstu počtu zemřelých v souvislosti s covidem.